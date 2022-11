Celjani blizu točki, a sreča jim je obrnila hrbet

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili v igri za zmago v 6. kolu EHF lige prvakov, vendar ob koncu niso imeli dovolj zbranosti in so izgubili pri Elverumu z 29:31 (14:17).

Stefan Žabić z osmimi goli iz osmih strelov in Aleks Vlah s sedmimi sta bila najboljša strelca v ekipi Alema Toskića, ki jo v nedeljo čaka derbi slovenskega prvenstva v Trebnjem. Tim Cokan je bil uspešen šestkrat. V ligi prvakov se bodo Celjani konec meseca dvakrat pomerili s Pick Szegedom, najprej na Madžarskem.

Alem Toskić ostaja pri eni zmagi na šestih tekmah. FOTO: EHF

Celjski rokometaši so doživeli peti poraz v tej sezoni lige prvakov, Elverum pa je prišel do prve zmage. Slovenski prvak je v dosedanjem delu premagal Kiel, izgubil pa so še proti Aalborgu, Barceloni, Nantesu in Kielcam.

Slovenski prvaki so zaostajali tudi za pet golov in imeli kar tri izključene igralce hkrati, vendar so se vrnili in bi jim lahko uspel preobrat, če bi se jim športna sreča nasmehnila.

»Na Norveško smo prišli po dve točki, dali smo vse iz sebe, ampak enostavno v določenih situacijah nismo imeli dovolj zbranosti. Prejemali smo zadetke, ki jih ne bi smeli. Na koncu spet nismo imeli sreče. Ne vem, kdaj se nam bo to vrnilo nazaj, upam, da v kratkem. Fantom ne morem nič zameriti, nekatere stvari moramo popraviti na treningih, nekateri morajo dati to, kar se od njih pričakuje. Zdaj imamo dva dneva regeneracije, potem pa nas v nedeljo čaka težak derbi pri Trimu,« je povedal Toskić.

Odlični Žabić je dodal: »Bila je tekma z visokim tempom, Elverum je tipična skandinavska ekipa. V prvem polčasu se nismo držali vseh dogovorov v obrambi, mogoče nas je to v drugem polčasu stalo nekaj dodatne energije. Na koncu nam je zmanjkalo tudi nekaj športne sreče.«