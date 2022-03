Celjani iz brezna do vstopnice za F4

Uroš Zorman in njegov Trimo sta doživela prvi poraz v domači sezoni, selektorjev kolega Alem Toskić iz Celja Pivovarne Laško pa ostaja neporažen. Gostje iz Celja so v razburljivi tekmi v Trebnjem zaostajali že z 20:23, toda reprezentant Aleks Vlah jih je potegnil iz blata, končni izid 23:24 (statistika) pa je 16 sekund pred koncem po prekršku nad njim iz sedemmetrovke postavil Tim Cokan.

Levoroki Cokan (20 let), ki je nedavno podpisal novo pogodbo s pivovarji, je bil junak tekme z 12 goli. Že včeraj se je na F4 uvrstil branilec naslova Gorenje, ki je zmagal v Ivančni Gorici. V gosteh je bila uspešna tudi Dobova, ki je premagala Krko z 22:19. Trenutno poteka tekma Ljubljana – Urbanscape Loka (20.30).

Alem Toskić še ni izgubil proti slovenskemu tekmecu. FOTO: RK Celje PL

Zadnji pokalni turnir je bil zaradi epidemije covida-19 odigran spomladi 2019, ko se je v Novem mestu naslova veselilo Gorenje. Tokrat bo na sporedu sredi maja pri enem od udeležencev.

Tekma med Celjem in Trimom v ligi NLB se je jeseni končala brez zmagovalca, vodilni ekipi prvenstva se bosta v Trebnjem srečali tudi konec aprila, ko bosta morda odločila o državnem prvaku.

Prvi polčas v dobrem vzdušju je bil poln golov (15:14), v drugem pa se je začela bitka na okopih, ki je prinesla le še 18 zadetkov.

Uroš Zorman je moral priznati poraz Celjanom. FOTO: Voranc Vogel

Aljoša Čudič, vratar Trima, je blestel v vratih, a ni mogel preprečiti poraza: »Na koncu smo bili za gol prekratki. Čestitke celotni ekipi za pravo borbo. Na koncu se nam na žalost ni izšlo. V pokalnem tekmovanju odloča ena tekma, a vse misli sedaj usmerjamo v domače prvenstvo. Že v soboto gremo po zmago proti Koprčanom na domačem parketu.«

Cokan ni skrival navdušenja: »To je bila ena najtežjih tekem v sezoni. Začeli smo v krču, a se nato zbrali ter vzpostavili ravnotežje. Pomembno je bilo ohranjati mirne živce, saj je bila tekma napeta in v končnici se je to izkazalo za odločilno, zato čestitke celotni ekipi za to zmago in uvrstitev na zaključni turnir.«