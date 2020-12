Celjani nimajo sreče: tekmo spet preložil koronavirus

Današnja tekma med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom v skupini B je prestavljena. Razlog je pozitivni primer novega koronavirusa v eni od ekip, je zapisala Evropska rokometna zveza (EHF).



Ekipi bi morali sicer dvoboj 10. kroga odigrati že pred dvema tednoma, a so takrat zaradi pozitivnega primera covida-19 v zagrebški ekipi dvoboj prestavili. Tekma bi se morala v dvorani Zlatorog začeti ob 18.45. Celjani tako pred prestopom v novo koledarsko leto ostajajo na sedmem mestu z dvema točkama s sedmih tekem. Zagreb je brez točk zadnji osmi. V boju za šesto mesto in napredovanje v izločilne boje pa imajo slovenski prvaki dve točki zaostanka, a odigrano tekmo več od francoskega Nantesa.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: