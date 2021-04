Celjani povsem pogoreli proti zvezdnikom PSG

Celje Pivovarna Laško : Paris Saint-Germain 24:37 (11:21) Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika Brunner in Salah (Švica).

Celje: Vujović (11 obramb), Gaberšek (1); Mazej 1, Dragašević 6, Razgor 1, Cokan, Marguč 1, Šarac, Grošelj 3, Čepić 2, Horžen 1, Mlakar 6, Leban, Novak 2 (1), Načinović 1; PSG: Gerard (13 obramb), Genty; Steins 3, Keita, Krištopans 1, Kounkoud 3, Sole 7 (2), Toft Hansen, Remili 3, Grebille 1, Syprzak 4, L. Karabatić 2, Morros, Prandi 3, Nahy 10; sedemmetrovke: Celje 2 (1), PSG 2 (2); izključitve: Celje 4, PSG 6.



Vujoviću in Dragaševiću pozitivna ocena

Zgodnja poškodba najboljšega igralcaje spodrezala krila rokometašem Celja Pivovarne Laško, ki se niso pobrali od šoka in že v prvem polčasu izgubili vse možnosti proti zvezdniški ekipi Paris Saint-Germaina v prvi tekmi osmine finala lige prvakov. Na koncu je bila razlika ogromnih 13 golov, četrtkova revanša v Franciji bo zgolj revijalnega značaja.Celjani so po sedmih letih le dočakali nastop v izločilnih bojih elitnega tekmovanja, ki jim ga je lani ukradla pandemija koronavirusa. Ta je še vedno močno prisotna in zato je bila dvorana Zlatorog žalostno prazna. V moralno podporo slovenskim prvakom pa je bilo v hramu slovenskega rokometa na sedeže obešenih prek 1000 majic z napisom Nič nas ne ustavi, koronskega mota ekipe trenerjaTa si je tudi brez poškodovanihinobetal dober odpor proti najbogatejši rokometni ekipi na svetu, toda vse načrte mu je porušila poškodba hrvaškega reprezentanta Šarca, ki je že v prvem napadu po nesrečnem koraku ob podaji obležal na tleh s hudimi bolečinami v kolenu in je odšel z igrišča s pomočjo zdravniške ekipe in ob moralni podpori soigralcev.Brez aduta tako v napadu kot v obrambi, ki je podpisal pogodbo z nemškim Göppingenom za naslednjo sezono, so Celjani padli v črno luknjo, tudi obrambe razpoloženegajim niso kaj prida pomagale, v napadu so bili povsem izgubljeni, razglašeni in so že do odmora zaostali za 10 golov. Dosegli so jih vsega 11. Sanj o presenečenju vsaj na domači tekmi je bilo konec, ostalo je samo vprašanje končne razlike.Popolne sramote vseeno ni bilo, Parižani, ki so bili brez glavnih zvezdnikovin, so v nadaljevanju malce ustavili konje. Trener, že prvak z Vardarjem, se je zavedal, da so ključne tekme še pred ekipo, ki kljub ogromnim vložkom že vrsto let neuspešno naskakuje evropski vrh.Obrambi sta razpadli in Celjani so znižali razliko na devet golov, nakar se je nadaljevala pariška kanonada in botrovala najvišjemu porazu Celja na domačih tekmah v ligi prvakov. Če upoštevamo, da ekipo zapuščajo igralci, kot so Šarac,(Erlangen),(Zagreb),(Chartres),..., je glede na napovedane okrepitve težko pričakovati, da bo bolj konkurenčna v bližnji prihodnosti. Pohvale gredo samo mlademu slovenskemu reprezentantu Vujoviću, ki je preprečil še veliko bolj grotesken izid, in 18-letnemu, ki je dosegel šest golov.