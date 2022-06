Celjani želijo nazaj med elito, imajo novega direktorja

Ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško osvojili 25. naslov državnega prvaka, so si zagotovili udeležbo v skupinskem delu evropske lige, toda v klubu so se odločili sprejeti še večji izziv in naj bi se vrnili v elitno ligo prvakov. Prijavili se bodo za sodelovanje med najboljšo šestnajsterico, končna odločitev pa je v rokah Evropske rokometne zveze (EHF), ki jim lahko podeli t. i. wild card.

V klubu so se že okrepili v pisarni, Roka Planklja je na direktorskem mestu zamenjal Miroslav Benicky, ki naj bi imel dobre zveze in dostop do trga igralcev. Predsednik Gregor Planteu bo bdel predvsem nad financami. Benicky, nekdanji rokometaš, je doslej deloval kot športni direktor v slovaškem Tatranu Prešov, s Planteuom sta se spoznala na srečanjih združenja evropskih klubov (Forum Club Handball), ki ima precejšen vpliv na EHF. Benicky ima v Ljubljani družbo za finančno svetovanje.

Miroslav Benicky je postal novi direktor Celja PL. FOTO: CPL

V klubu so potrdili imenovanje novega direktorja, potem ko je predlog dobil zeleno luč na včerajšnji seji upravnega odbora. »V prvi vrsti mi je velika čast in privilegij, da mi je klub izkazal zaupanje za imenovanje na funkcijo direktorja najuspešnejšega slovenskega rokometnega kluba. Sam pojem RK Celje Pivovarna Laško predstavlja tradicijo ter uspehe s tem pa tudi odgovornost in obvezo do nadaljnjega trdega dela. Tako kot vse okoli nas se tudi rokometni svet spreminja in prinaša vsakodnevne izzive. Prepričan sem, da bomo z borbenostjo igralcev ter podporo strastnih celjskih navijačev dosegali zastavljene cilje. Pri tem se bomo naslonili na izkušnje vseh ljudi v klubu in predanost klubskih partnerjev. Veselim se pravih športnih borb in skupnih rokometnih užitkov v dvorani Zlatorog,« je za spletno stran kluba povedal 38-letni Slovak.

Gregor Planteu je pred sezono na predsedniškem mestu v Celju PL zamenjal Jerneja Smisla. FOTO: Blaž Samec

»Vesel sem, da se je Miroslav Benicky pridružil ekipi RK Celje Pivovarna Laško. Poleg svojih poslovnih in rokometnih izkušenj prinaša svež veter in pogled od zunaj. Prepričan sem, da bo klub uspešno vodil in tako upravičil izkazano zaupanje in podporo,« pa je dejal Planteu.

Celjani bodo 11. t. m. v Zlatorogu gostili Barcelono z Blažem Jancem in Domnom Makucem, ki se pripravlja na nastop na F4 v Kölnu. V tej sezoni so bili prvič brez evropskih tekem, saj so kot tretjeuvrščeni v ligi NLB izpadli že v kvalifikacijah za evropsko ligo proti Gudmeju.

EHF naj bi bila naklonjena vrnitvi najuspešnejšega slovenskega kluba v ligo prvakov, v kateri ne bo ruskih, beloruskih in ukrajinskih klubov. Predsednik krovne organizacije Michael Wiederer je nedavno ob žrebu za žensko EP na Ljubljanskem gradu za Delo povedal, da si želijo Celja, vendar pričakujejo, da bo konkurenčno. Za zdaj napovedane okrepitve ne vlivajo optimizma, Zlatorog gotovo zapuščajo Vid Poteko, Tilen Kodrin in Radojica Čepić. Morda pa bo trener Alem Toskić v luči novih dogodkov vendarle dobil še kakšnega kakovostnega igralca.