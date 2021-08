Celjani so uspešno opravili uvodno evropsko nalogo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo premagali dansko ekipo GOG Gudme s 33:29 (16:12). Povratna tekma bo v soboto, 4. septembra, ob 16. uri na Danskem.



V Zlatorog so prišli osemkratni udeleženci lige prvakov, ki so še trinajstkrat nastopali v ostalih evropskih pokalih. Gudme je v minuli evropski ligi izpadel šele v četrtfinalu, sedemkratni prvak Danske pa je preteklo domačo sezono končal na tretjem mestu.



Pivovarji so še pred začetkom novega domačega prvoligaškega plesa začeli, kot so napovedali, »na polno« v evropskem drugoligaškem tekmovanju. Po izenačenju Dancev na 7:7 so Celjani najprej vodili z golom ali dvema prednosti, tik pred koncem prvega polčasa pa je razlika narasla na 16:11.

Vodili že s šestimi goli razlike

V drugem polčasu so Celjani nekajkrat vodili s šestimi goli naskoka, 28:22 je bilo tudi še deset minut pred koncem dvoboja. Šest minut pozneje se je Dancem uspelo približati na vsega dva gola zaostanka (29:27). Toda zaključek je pripadel gostiteljem, ki so z delnim rezultatom 4:1 v zadnji minuti pobegnili s 33:28.



Strelci za Celje PL: Vlah 6, Marguč 7 (6), Mlakar 1, Bojić, Cokan, Poteko 1, Vujović, Ivanković 5, Strmljan 5, Čepić, Kodrin 3, Terzič 1, Mazej 2, Dragašević, Razgor, Suholežnik 2; GOG Gudme: Tollbring 6 (1), Gidsel 10, Pytlick 4, Bergendahl 1, Bergerud, Olsen 4 (3), Madsen, Jorgensen 2, Larke 1, Hallgrimsson, Kildelund 1, Beuschau, Andersen, Pedersen, Larson.

