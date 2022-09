Celjani v domačem Zlatorogu potopili veliki Kiel

Celjani so odlično odigrali že prvi polčas in ga dobili s 17:14, potem ko se je razigral vratar Gal Gaberšek in so pivovarji nadoknadili že zajetne štiri gole zaostanka. Varovanci Alema Toskića so v tem slogu zgolj še nadaljevali v drugih 30 minutah in se razveselili ene največjih zmag na elitni ravni evropskega klubskega tekmovanja v zadnjem desetletju. Prvi strelec tekme je bil skupaj z gostujočim asom Patrickom Wienckom celjski bombarder Aleks Vlah z desetimi zadetki, Miha Zarabec za Kiel po težavah na ogrevanju ni odigral niti sekunde.

Celje Pivovarna Laško : Kiel 38:36 (17:14) Dvorana Zlatorog, gledalcev 2400, sodnika: Kirkholm Madsen in Mortensen (oba Danska). Celje: Belkaied, Gaberšek, Strmljan 4, Knez, Mazej 2, Cokan 5, Marguč 4, Antonijević, Ivanković 5, Janc, Muhović 1, Žabić 2, Mlakar 1, Vlah 10, Martinović 1, Suholežnik 3. Kiel: N. Landin, Mrkva, Ehrig, Reinkind 6, M. Landin 6, Battermann, Overby 1, Weinhold, Wiencek 10, Ekberg 1, Johansson 5, Dahmke, Zarabec, Schwormstede, Wallinius 3, Bilyk 4. Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 7 (4), Kiel 6 (4). Izključitve: Celje Pivovarna Laško 14, Kiel 4 minute. Rdeči karton: Žabić (32.).

Celjska zasedba je pred začetkom sezone napovedala, da bo na vsaki tekmi lige prvakov na igrišču pustila srce. Svojo obljubo je držala, v Zlatorogu je po srčni predstavi padel absolutni favorit iz Kiela in mu na dvanajstem medsebojnem dvoboju prizadejala tretji poraz. Absolutna junaka dvoboja sta bila Gaberšek in Vlah – prvi je v prvem polčasu zbral 13 obramb, drugi pa dosegel osem od svojih desetih golov –, ki sta parala živce štirikratnemu zmagovalcu lige prvakov. Celjani v drugem polčasu niso popustili, po njihovi srčni in bojeviti predstavi so favorizirani tekmeci iz Kiela tudi podpisali kapitulacijo.

Slovenske prvake že v nedeljo, 23. septembra, v velenjski Rdeči dvorani čaka večni derbi z Gorenjem v okviru tretjega kola lige NLB, v četrtek, 29. septembra, pa še gostovanje pri španski Barceloni. Katalonski velikan, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, je v zadnjih dveh sezonah slavil v ligi prvakov. Rokometaši iz Kiela so v mesto grofov prišli kot izraziti favoriti. Po trinajstih minutah je kazalo na njihovo gladko zmago, po celjskem zaostanku 4:8 pa je domači strateg Toskić zahteval prvo minuto odmora.

Niti Landin ni ustavil Celjanov

Ta je povsem predramila njegove varovance, na krilih Gaberška so gostitelji naredili delni izid 4:0 in v 17. minuti tekmo postavili v začetno izhodišče (8:8). Štiri minute kasneje je Tilen Strmljan svoje soigralce popeljal do prvega vodstva na tekmi (11:10), le minuto kasneje pa je v prvi polovici tekme naravnost sijajni Vlah povišal na 12:10 in češkega trenerja na nemški klopi Filipa Jicho prisilil, da je zahteval minuto odmora. Po njej se razmerje na igrišču ni spremenilo, Celjani so nadaljevali poletno predstavo in povsem zasenčili imenitne goste ter si dvakrat priigrali prednost štirih golov (15:11 in 17:13), na veliki odmor pa odšli z lepim kapitalom (17:14).

Slovenski prvaki so sijajno odprli drugo polovico tekme, po golih Anteja Ivankovića in Gala Marguča so povedli z 19:14, v 32. minuti pa je danski sodniški par Kirkholm Madsen/Mortensen pokazal rdeči karton Stefanu Žabiću. To je gostitelje še bolj podžgalo, dvakrat so povedli za šest golov (20:14 in 21:15), kljub nekaterim manjšim padcem pa so to razliko držali vse do 39. minute (25:19).

V zadnjih dvajsetih minutah niso popustili niti za ped. Kljub popolni mobilizaciji nemške ekipe – vstopil je tudi eden najboljših vratarjev na svetu, Danec Niklas Landin – in grobi igri na robu dvominutne izključitve je bila reakcija celjskih rokometašev sijajna. V 51. minuti so povedli z 32:27, po njihovem vodstvu s 36:30 v 55. minuti pa je bilo jasno, da bo veliki tekmec tudi dokončno padel. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Vlah z desetimi goli, Tim Cokan in Ivanković sta dosegla po pet zadetkov.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

