Peta zaporedna zmaga nad Zagrebom bi ohranila upanje Celjanov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtek navdušili z zmago v Nantesu in se zlepa nočejo odreči novemu optimizmu, ki je zajel slačilnico. Nocoj ob 18.45 bodo gostili večne tekmece iz Zagreba, nov par točk bi jim ohranil šibko upanje na preboj v izločilne boje EHF lige prvakov.T. i. balkanski clasico je bil že dvakrat preložen zaradi koronavirusa, najprej 10. decembra in potem še 23. decembra lani. V tretje gre rado, pravijo v Zlatorogu in računajo, da se bo v 24. sosedskem derbiju med elito statistika nagnila v njihov prid.Doslej sta Celje in Zagreb odigrala 23 tekem in zmagala po enajstkrat, enkrat sta se razšla z delitvijo točk. Zagreb je dosegel pet golov več (547:542) in če bodo pivovarji ponovili predstavo iz Zagreba, kjer je bilo konec oktobra 22:30, bodo po dolgem času »glavni na vasi«.Trenerima dobre izkušnje z Zagrebčani, po uvodnem porazu jih je premagal štirikrat zapored, dvakrat v hrvaški metropoli. Tam so prižgani vsi znaki za alarm, trener, ki je na začetku sezone zamenjal, nujno potrebuje dokaz dobrega dela. Zagreb bo stavil na svežino, saj nima napornega ritma kot Celje, ki se je konec tedna precej namučilo s Slovenj Gradcem, že v četrtek pa ga čaka tekma z Veszpremom. Poleg tega Ocvirk ne more računati na vratarja, junaka zmage v Zagrebu,in, vprašljiv je nastop»Manjka nam nekaj igralcev, ampak tako je bilo tudi v Nantesu, kjer smo zmagali. Ne smemo se zanašati na prvo tekmo v Zagrebu. Tekmeci se bodo želeli oddolžiti za domači poraz. Dobro delamo, smo v napornem ritmu in narediti moramo vse, da tekmo dobimo. Fantje so pokazali, česa so sposobni, verjamem, da bodo tudi tokrat,« je povedal Ocvirk, ki ima pomembnega aduta v kapetanu»Na tekmo z Zagrebom se pripravljamo že tretjič. Zmaga v Nantesu nam daje dodatno samozavest. Ne gledamo na lestvico, seveda pa si želimo nabrati čim več točk,« pravi Razgor, ki bo imel ob sebi vselej posebej nabrušenega za derbije»Verjamem, da bomo prikazali podobno predstavo kot v Nantesu ali Zagrebu. Vsak od nas mora dati svoj delež, saj je ritem naporen. Ker ni gledalcev, si moramo pomagati med sabo in se bodriti,« na moštveni duh stavi hrvaški reprezentant, ki se nadeja prvega para točk v svoji dvorani.Celje PL – PPD Zagreb (18.45), Barcelona – Veszprem (20.45), Kiel – Aalborg (16. t. m.),– Nantes : Motor Zaporožje 31:32.Danes (20.45) bodo aktivni tudi Trebanjci. Rokometaši Trima bodo igrali tekmo 7. kola v skupini D evropske lige. V ljubljanski Tivoli prihaja močna nemška zasedba Rhein-Neckar Löwen. Ekipa trenerjaje doslej igrala le tri tekme (2-1).