Celje se je rešilo iz brezna, Zormanovi s sklonjenimi glavami

Znani so udeleženci sklepnega turnirja pokala Slovenije v rokometu. Gorenje ne bo ubranilo naslova, saj je v napetem četrfinalu zapravilo pet golov prednosti in po podaljšku izgubilo proti Celju Pivovarni Laško, pri katerem sta bila pred 1000 navijači v Zlatorogu junaka strelec odločilnega gola Aleks Vlah in vratar Nebojša Bojić s ključnima obrambama.

Razburljiv je bil tudi dvoboj med Jeruzalemom in Trimom, domača zasedba Saša Prapotnika je v dvorani Hardek po podaljšku premagala favorizirano ekipo Uroša Zormana.

Krka je upravičila vlogo favorita proti Mariboru, Koprčani pa so izločili drugoligaše iz Kočevja.

Domen Tajnik spet ni mogel rešiti Gorenja pred porazom v Celju. FOTO: Jan Gregorc

Četrtfinale:

Jeruzalem Ormož – Trimo Trebnje 31:30 - po podaljšku

Krka – Maribor Branik 30:23

Celje Pivovarna Laško – Gorenje Velenje 33:31 - po podaljšku

Kočevje – Koper 23:33