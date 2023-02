Peklenski mesec bo pokazal, ali so frajerji ali zgube

V nadaljevanju preberite:

Po dokaj zaspanem jesenskem delu sezone se rokometašem Gorenja obeta trojna doza stresa, na njihovo srečo jim je pomladna utrujenost v zadnjih letih tuja. Običajno po januarskem reprezentančnem premoru ujamejo formo in to bodo še kako potrebovali, ko bodo do konca maja lovili kar tri lovorike. Eno, s superpokala proti Celju, že imajo v vitrini.