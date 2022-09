Celjska koža postala draga tudi za bogato Barço

Še pred dvema tednoma bi pred gostovanjem rokometašev Celja Pivovarne Laško pri desetkratnih evropskih prvakih in branilcih naslova v EHF ligi prvakov iz Barcelone razmišljali o tem, da bi bilo dobro, če bi se mlada zasedba Alema Toskića izognila rekordnemu porazu. Toda po predstavah v Aalborgu ter zlasti Kielu so šli fantje v Blaugrano z dvignjeno glavo, željni nove potrditve, da so si zaslužili povabilo med elito.

Srečanje pri katalonskem gigantu, ki lovi tretjo zaporedno lovoriko, se bo začelo danes ob 20.45, za najuspešnejši kolektiv na stari celini igrata tudi nekdanja člana Celja, Blaž Janc in Domen Makuc. Pivovarji so na Danskem namučili Mikkela Hansna in njegove, potem pa v svojem Zlatorogu ukrotili še zebre iz Kiela. Podvig so v nedeljo potrdili tudi z visoko zmago na derbiju pri Gorenju.

Blaž Janc, rokomet, Barcelona, 2022 Foto

Odlična forma na začetku sezone je navdušila tudi selektorja Uroša Zormana, ki je na priprave za začetek kvalifikacij za EP 2024 povabil tudi tri igralce Celja PL. Aleks Vlah, po dveh krogih najboljši strelec LP s 17 zadetki, krožni napadalec Stefan Žabić in levokrilni Tadej Mazej so tudi edini igralci iz slovenske lige med 21 reprezentanti.

»V prejšnjih dveh tekmah lige prvakov smo pokazali, da se lahko kosamo z vsakim tekmecem, četudi ta spada v sam evropskih vrh. Čaka nas zelo zahtevno gostovanje, favorit na tem obračunu je jasen, mi pa se želimo prikazati v najboljši možni luči in s čim bolj borbeno predstavo. Če bomo trenutno formo prenesli tudi na to tekmo, se lahko na koncu nadejamo ugodnega rezultata,« je zmerni optimist Mazej, ki se je odlično znašel po odhodu reprezentančnega kolega Tilna Kodrina.

Leta 2019 rekordni poraz

Barça,, ki jo vodi Carlos Ortega, šestkratni prvak, je uspešno preskočila dve visoki oviri, v gosteh ugnala Pick Szeged (35:28) in doma Kielce (32:28). Najbolj nevarna za vrata Gala Gaberška, ki je v prvem polčasu zaklenil vrata Kielu, bodo Dika Mem, Aleix Gomez Abello in Luka Cindrić, na črti je močan Ludovic Fabregas, v vratih hobotnica Gonzalo Perez de Vargas.

Domen Makuc, rokomet, Barcelona, 2022 Foto

Celje je v Barceloni doživelo najvišji poraz v svoji zgodovini, pred tremi leti je bilo minus 24 (45:21), predlani je bila razlika malce bolj znosna (42:28), obakrat je bil trener Tomaž Ocvirk, ki ga je lani nasledil Toskić. Od njegovih fantov nihče ne pričakuje točke, bi pa dober odpor prepričal še zadnje dvomljivce in potem bi bil Zlatorog že precej napolnjen, ko bo v sredo v mestu ob Savinji gostovalo vodilno moštvo francoske lige iz Nantesa.

Dobra novica je medtem prišla z EHF, na novi jakostni lestvici sta tako moška kot ženska liga pridobili dve mesti in tako bo v naslednji sezoni imela Slovenija neposredna udeleženca med evropsko elito.