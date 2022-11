Celjski rokometaši drevi na Norveškem lovijo pomembno zmago

Varovanci Alema Toskića so v skupini B dosegli eno zmago na petih tekmah, medtem ko je norveška zasedba še brez nje. Celjani so se v torek zjutraj podali na Norveško, tam pa si želijo ponoviti predstavo proti Kielcam pretekli teden. Dvoboj proti Poljakom so sicer v domačem Zlatorogu izgubili s 30:33, a pustili dober vtis.

»Podajamo se še na eno zahtevno gostovanje, tokrat k norveškemu Elverumu, ki je tipični predstavnik skandinavskega rokometa. Naša želja je, da ponovimo predstavo proti Kielcam, da znova odigramo zelo borbeno v obrambi in da z našo hitro igro dosežemo čim več zadetkov,« je za spletno stran kluba dejal Nebojša Bojić, eden boljših posameznikov proti poljski zasedbi.

»Želimo jim vsiliti naš ritem igre, bo pa pomembno, da dobro odpremo tekmo. Zagotovo se obeta zelo izenačen dvoboj, oboji si želimo zmagati, vsekakor se bomo potrudili, da nam to uspe,« je še dodal vratar z bosansko-hercegovskim potnim listom.

Šestkratnim norveškim prvakom sicer letos ne gre po načrtu med evropsko elito, saj so visoko izgubili vseh pet dosedanjih obračunov. Najbližje so bili pretekli teden proti madžarskemu Picku Szegedu (23:30). Obenem je moštvo pred sezono zapustilo nekaj ključnih igralcev. Kljub derbiju začelja se obeta zanimiv obračun, zmaga pa bi obema ekipama pomagala v lovu na izločilne boje.

Celjani, ki so v drugem krogu presenetili nemški Kiel, imajo tako kot šestouvrščeni Szeged dve točki, pred obema je Kiel s štirimi. Na vrhu skupine je Barcelona (10 točk), sledita Nantes in Kielce s po osmimi ter Aalborg s šestimi točkami.