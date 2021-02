Čudež ob Atlantiku: Celjani spet živi v ligi prvakov

Rok Ovniček ni mogel premagati bivših soigralcev. FOTO: CPL

Tomaž Ocvirk je odlično pripravil ekipo. FOTO: CPL

Ko so jih že vsi odpisali iz EHF lige prvakov , so rokometaši Celja Pivovarne Laško pokazali zobe in v Franciji vpisali drugo zmago v sezoni elitnega tekmovanja, s katero so se čez noč vrnili v igro za izločilne boje.Pri močni ekipi Nantesa so zmagali s 30:28 (14:13) , kar je bila prava senzacija. Izjemen večer sta imela vratar Miljan Vujović in levoroki strelec. Prvi je nizal obrambe, na koncu jih je zbral 15, drugi zabil osem golov.V ekipi trenerja, ki je tako v prvem kot drugem polčasu vodila za štiri gole, sta se s po petimi zadetki izkazala tudiin. Bivši celjski igralec(1 gol) se ni izkazal v dresu Nantesa, v katerem ni bilo najboljšega strelcaNepričakovani uspeh ob Atlantiku je najboljša popotnica v nori februar in torkov domači obračun z Zagrebom.Po prvotnem programu bi obračun med Nantesom in Celjem moral biti že sredi novembra, a je bil odpovedan zaradi okužbe igralcev francoske ekipe z novim koronavirusom. Prvi medsebojni dvoboj v dvorani Zlatorog konec novembra pa je Nantes dobil z 31:25.