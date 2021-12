Derbi samo našpičil žela ranjenih os

Že po dobri tretjini državnega prvenstva so se rokometaši Gorenja bolj ali manj sprijaznili, da ne bodo ubranili naslova prvakov, kar je zanje na nek način lahko tudi olajšanje. Tako se bodo lahko še bolj osredotočili na tekmovanje v EHF evropski ligi, v kateri so v igri za uvrstitev v osmino finala. Točke bodo morali osvajati predvsem v Rdeči dvorani, kjer bo nocoj ob 18.45 gostoval Sävehof.

Velenjčani so v soboto po težkem boju nesrečno izgubili derbi lige NLB s Celjem, potem ko so odločilni gol prejeli s sedmih metrov ob izteku časa. Razočaranje pri osah je bilo veliko, a lahko jim še bolj nabrusi žela, ko se bodo udarili s švedsko zasedbo, eno od tekmic za prva štiri mesta v skupini A. V njej ima Nexe osem točk, favorit Magdeburg s tekmo manj 7, tretji pa je s šestimi že Sävehof. Po tri imata Gorenje in La Rioja, le eno Aix.

Timotej Grmšek se vrača v ekipo. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Sävehof je doma premagal La Riojo ter na obeh tekmah Aix, edini poraz je doživel v Našicah. Trener je 37-letni Michael Apelgren, najbolj nevarna zunanja linija z organizatorjem igre Eliasom Ellefsenom (27 golov), levim zunanjim Runejem Schrøderjem (28) in desnim zunanjim Gzimom Salihijem (24). S kril sta nevarna Sebastian Karlsson (16) in Alexander Westby (20), s črte Felix Möller (9).

Nihče drug ni na štirih tekmah EL dosegel več kot štiri gole, kar nakazuje na krajšo klop. Gorenje bi lahko s prepoznavnim močnim ritmom zlomilo tekmece, hkrati njihova obramba 5-1 tradicionalno ne leži skandinavskim moštvom. Po drugi strani pa se ne sme spustiti v brezglavi dir, ekipa iz predmestja Göteborga je Špancem nasula 43 golov.

Ritem je hud, imamo težave s poškodbami, ampak verjamem, da bomo strli odpor neugodnih Švedov in se skupaj z navijači veselili pomembnih točk. Emir Taletović

To bo tudi zadnja evropska tekma črno-rumenih v tem letu. »Glede na to, da smo na zadnjih tekmah doživeli poraza v Našicah in proti Celju, bi nam zmaga še toliko več pomenila. Ritem je hud, imamo težave s poškodbami, a verjamem, da bomo strli odpor neugodnih Švedov in se z navijači veselili pomembnih točk,« razmišlja Emir Taletović, ki bo ob odsotnosti Aljaža Panjtarja imel pomembno nalogo v vratih. Za Gorenje ne bosta nastopila tudi Matic Verdinek in kapetan David Miklavčič, vrnil pa naj bi se Timotej Grmšek.