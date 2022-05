Derepaskova ne bo ocenjevala sezone, dokler je Krim živ

V nadaljevanju preberite:

Kot da rokometašicam Krima Mercatorja domači poraz (25:32) ne bi prinesel dovolj slabih obetov pred povratno četrtfinalno tekmo lige prvakinj. Slaba karma jih spremlja tudi na Norveškem, kjer bodo danes ob 18. uri poskušale pripraviti čudež. Polet iz Zagreba prek Amsterdama v Kristiansand je bil poln zapletov, naposled je na Nizozemskem ostala vsa prtljaga in krimovke so bile brez edinega resnega treninga. »Morda je to dober znak, da se bo zgodilo nekaj posebnega,« je pozitivno držo ohranila Ana Gros. Kaj so pred tekmo povedale trenerka Nataša Derepasko, Nina Žabjek, Barbara Arenhart in Alja Varagić? Zakaj ne bo igrala Tjaša Stanko?