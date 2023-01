Dobra predstava, a štirje zaboji bodo počakali

V nadaljevanju preberite:

Rutinsko so prvo nalogo na 28. svetovnem prvenstvu opravili slovenski rokometaši, Savdsko Arabijo so premagali s 14 goli razlike in še malce okrepili samozavest pred verjetno že ključnim sobotnim dvobojerm proti domači Poljski. Igralec tekme je bil Blaž Janc, prve zadetke na velikem tekmovanju so vpisali Aleks Vlah, Aleks Kavčič, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičić, selektor Uroš Zorman pa je debitiral z zmago. Kaj so Slovenci povedali po zmagi?