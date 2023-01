Samo srce razkrije kakovost, bodimo tisti, ki udarijo prvi

V nadaljevanju preberite:

S tekmo med olimpijskimi prvaki iz Francije in gostitelji iz Poljske se bo v sredo začelo 28. svetovno prvenstvo v rokometu. Gre za dvoboj v skupini B v Katovicah, kjer bo igrala tudi Slovenija, ki jo v četrtek čaka tekma s Savdsko Arabijo. Kaj so o možnostih reprezentance Uroša Zormana povedali Tone Tiselj, Roman Pungartnik, Uroš Šerbec, Alem Toskić, Branko Tamše in Ivo Milovanović?