Drobež ne drobi korakov na poti k uresničitvi sanj

Jernejev oče Mitja je v RK Gorenje tehnični vodja pri mlajših selekcijah in pomočnik Borutu Plaskanu pri kadetih, kjer se kali tudi mlajši brat Luka, prav tako »pivot«. »Všeč mu je, da je vpleten v zgodbo. Pohvali me, včasih pa tudi kakšno pripomne, kot se spodobi za očeta,« pove Jernej Drobež, ki prihaja iz gasilske družine iz Podkraja pri Velenju. »Oče je poklicni gasilec, mama (Suzana; op. p.) prostovoljna. Jaz sem bil zraven od pionirjev, še vedno pridem kdaj pogledat, ampak zdaj je manj časa za to. Rokomet je glavni,« ima jasne prioritete Drobež, ki si je tudi zgodaj našel družico Tajdo: »To je še ena podpora več zame,« je povedal 22-letni Drobež, čigar predstave v evropski ligi so prepričale tudi selektorja. Kako vidi svoj napredek, kakšne so njegove ambicije in kako ga kličejo prijatelji ...