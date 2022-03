Duh Golovca bo razkril pravo moč nove Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Na današnji povratni tekmi med Slovenijo in Italijo v kvalifikacijah za SP (dvorana Golovec, 14.30) bodo obeležili 30. obletnico prve zmage za samostojno Slovenijo, 18. marca 1992 je premagala prav Italijo z 19:13. Takrat so bili pionirji Rolando Pušnik, Jani Čop, Tettey Banfro, Iztop Puc, Tomaž, Tomšič, Boštjan Strašek, Jani Kontrec, Uroš Šerbec, Bojan Voglar, Vito Selčan, Borut Plaskan, Tomaž Jeršič, Tomaž Čater, Roman Pungartnik, Aleš Levc in Boris Denič, selektor je bil Tone Tiselj, pomočnik Miro Požun. Med nami ni več Puca, Straška, Čatra in Požuna, večina ostalih se je odzvala vabilu RZS in bodo njeni častni gostje.