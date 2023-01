Elitno nadaljevanje na vidiku

V nadaljevanju preberite:

Po novem letu bolje bo. Tako si vsi pravimo, pa tudi rokometašice Krima Mercatorja. V ligi prvakinj so povezale dve zmagi, tisto pred novim letom na gostovanju pri Brestu, in zdaj doma proti Bietigheimu, posledica pa je šesto mesto v skupini A elitnega klubskega tekmovanja, ki še zadnje vodi v nadaljnje boje. Tigrice so v 10. kolu lige prvakinj nemški Bietigheim gladko odpravile s 35:28 (19:14).