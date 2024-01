EP v Nemčiji: je čas za novo slovensko pravljico?

Nemčija bo letos gostila dva zelo pomembna evropska turnirja – še pred evropskim prvenstvom v nogometu se bodo v boj za čim višjo uvrstitev podali rokometaši, ki bodo od 10. do 28. januarja nastopili že na 14. evropskem prvenstvu.

Uroš Zorman, selektor naše izbrane vrste, je imel v pripravljalnem obdobju kar nekaj težav s poškodbami rokometašev, vendar reprezentanca je pripravljena – v Berlin je odpotovalo 18 igralcev.

Seznam slovenske reprezentance: Zunanji igralci: Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik, Jernej Drobež Krila: Tilen Kodrin, Gašper Marguč, Tadej Mazej, Domen Novak, Staš Slatinek Jovičić Vratarji: Miljan Vujović, Klemen Ferlin, Urban Lesjak

V boj za prvi dve mesti

Slovenska reprezentanca se bo v skupini D potegovala za prvi dve mesti, ki vodijo v naslednji krog. Najprej se bodo pomerili s Ferskimi otoki, nato pa proti Poljski in Norveški.

V primeru napredovanja se bodo križali s skupinama E (Švedska, Nizozemska, Bosna in Hercegovina ter Gruzija) in F (Danska, Portugalska, Češka in Grčija).

Med pripravami na prvenstvo je naša reprezentanca odigrala tri tekme – premagala je Avstrijo in Črno goro ter izgubila proti Hrvaški. Dober obet torej, s katerim gre računati tudi v Nemčiji in s katerim želijo tudi popraviti vtis z zadnjega evropskega prvenstva leta 2022 na Madžarskem in Slovaškem, kjer so se s tekmovalnih bojev morali posloviti že po treh tekmah.

Slovenija je doslej nastopila na trinajstih evropskih prvenstvih: Portugalska 1994 (10. mesto), Španija 1996 (11. mesto), Hrvaška 2000 (5. mesto), Švedska 2002 (12. mesto), Slovenija 2004 (2. mesto), Švica 2006 (8. mesto), Norveška 2008 (10. mesto), Avstrija 2010 (11. mesto), Srbija 2012 (6. mesto), Poljska 2016, Hrvaška 2018 (8. mesto), Norveška/Švedska/Avstrija 2020 (4. mesto) in Madžarska/Slovaška (16. mesto). Največji uspeh je dosegla leta 2004, ko je pred domačimi gledalci osvojila naslov podprvaka Evrope.

FOTO: Depositphotos

Šest mest in 24 držav

Nemčija bo prvič gostila evropsko prvenstvo v rokometu. Tekmovanja bodo v šestih nemških mestih (Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Mannheim in München), na njem pa bo nastopalo 24 držav.

Polfinalni tekmi in finale bodo v Kölnu.

Končni zmagovalec si bo poleg prestižnega naslova zagotovil tudi neposredno vstopnico za olimpijske igre v Parizu.

Ali ste vedeli? Prvo prvenstvo v rokometu je bilo leta 1994 na Portugalskem. Takrat je slavila Švedska, ki je na splošno najuspešnejša država evropskih prvenstev (štiri zlate medalje in ena srebrna).

Začetek leta v znamenju športnih poslastic

Leto 2024 bo že od začetka zelo raznoliko. Poleg EP v rokometu boste športni navdušenci lahko uživali v številnih tekmovalnih vrhuncih.

FOTO: Depositphotos

14. januarja boste na svoj račun prišli vsi ljubitelji tenisa, saj se bo takrat začel prvi od štirih velikih teniških grand slamov – Odprto prvenstvo Avstralije je že tradicionalno prizorišče odličnih teniških dvobojev, ki so tudi pravi uvod v novo teniško sezono.

Konec januarja pa je rezerviran za vse ljubitelje poletov – od 25. do 28. januarja bo namreč na sporedu svetovno prvenstvo v poletih v Kulmu.

