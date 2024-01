Obvoz do Hamburga okrog poljskih hrustov

V nadaljevanju preberite:

O finalu, dnevu D in boju na vse ali nič govorijo člani slovenske rokometne reprezentance pred današnjo tekmo s Poljsko (18.00) na 16. evropskem prvenstvu v Nemčiji. Res je ključna. Če bodo borci Uroša Zormana v Berlinu kos izzivu, se bodo lahko že pred ponedeljkovim derbijem skupine D z Norveško veselili napredovanja v glavni del v Hamburgu. Poraz sicer v teoriji še ne bi bil usoden, v praksi pa bi pomenil grd udarec.

Kaj so pred tekmo povedali Zorman, Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić in Klemen Ferlin? Kako je v teh dneh v Berlinu in zakaj reprezentanti danes ne bodo šli na sprehod?