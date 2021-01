Fantje so kričali od bolečin in bruhali, kot bi jim šlo za življenja

Kar 12 se jih je zastrupilo s hrano

Tudi vratar Klemen Ferlin ni mogel skrivati razočaranja. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters



Težave slovenske reprezentance jih niso zanimale

Takole se je med tekmo boril Dean Bombač. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Slovenska rokometna reprezentanca je prek Rokometne zveze Slovenije (RZS) v izjavi za javnost kritično ocenila organizacijo svetovnega prvenstva v Egiptu ter dogajanje pred odločilno tekmo drugega dela proti domačinu. Slovenci so sinoči v Kairu igrali neodločeno z Egiptom 25:25 (8:12) in ostali brez četrtfinala.»V rokometni reprezentanci nikdar nismo in ne bomo iskali izgovorov. Kot vselej prevzemamo odgovornost ob vsakem projektu. Zagotovo bi lahko kaj storili drugače, tudi bolje, a vseeno pa smo se tokrat čez noč pred za nas ključno tekmo proti Egiptu znašli v položaju, v kakršnem še nismo bili,« so reprezentanti zapisali v izjavi.Na težave v pripravljalnem obdobju se v zapisu niso želeli osredotočiti, zato pa, kot so zapisali, niso mogli mimo dogajanja pred obračunom proti Egiptu ter »za to raven tekmovanja nedostojno slabo organiziranega svetovnega prvenstva«.»Dejstvo je, da smo imeli v zadnji noči in na dan tekme ogromno zdravstvenih težav. Če se spomnite, smo jih imeli sinsicer v drugi obliki tudi že prej. Zato absolutno ne moremo biti zadovoljni z organizacijo letošnjega SP,« dan po koncu slovenskih nastopov v Egiptu razmišlja generalni sekretar RZS»Po odigrani tekmi in uradni prijavi zaradi zdravstvenega stanja igralcev so se nam oglasili z egiptovskega ministrstva za zdravje, a bistvenih sprememb ne pričakujem, dokler bo Mednarodna rokometna zveza (IHF) delovala tako, kot deluje,« je še dodal Cvijić.Pred zadnjo tekmo se je 12 igralcev slovenske reprezentance v roku 24 ur zastrupilo s hrano. »To ni bila 'virozica'. Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja. Prek noči sta obležala Staš Skube in Dragan Gajić, tik pred tekmo se je v garderobi od bolečin v lastnih izbljuvkih sesedel in bil prepeljan nazaj v hotel naš največji in najmočnejši mož Blaž Blagotinšek,« so zapisali v izjavi.»Kar devet fantov pa se je kljub slabemu počutju odločilo vztrajati zase, za ekipo, za preboj v četrtfinale med osem najboljših reprezentanc sveta. Za Slovenijo. Enotno, športno združeno državo, ki jo imamo vsi najraje na svetu,« so še dodali. Izpostavili so še, da odgovorne na prvenstvu težave slovenske izbrane vrste niso pretirano zanimale.Vseeno so pri uradni zdravniški službi prvenstva ob vrnitvi v hotel po tekmi o stanju izmučenih, obolelih igralcev naredili uradni zapisnik vsega, kar se je zgodilo.»Iz kakšnega testa smo, bomo pokazali že na naslednjih akcijah, saj nas letos čakajo še številni izzivi,« so sklenili. Slovenska reprezentanca je izpadla v drugem delu tekmovanja, potem ko je na zadnji tekmi proti Egiptu remizirala s 25:25 in ostala brez mesta med najboljšimi osmimi ekipami prvenstva.