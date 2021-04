Flensburg brez boja med najboljšo evropsko osmerico

Evropska rokometna zveza (EHF) je naznanila, da je odpovedala obe tekmi osmine finala lige prvakov med PPD Zagrebom in Flensburgom, ki bi morali biti na sporedu v sredo in četrtek. Brez boja so v četrtfinale napredovali Nemci.



Moštvi bi se morali srečati v Zagrebu že 1. aprila, a so morali soočenje preložiti zaradi primerov okužb s koronavirusom v domači zasedbi, pri kateri igrata tudi Slovenca Darko Stojnić in Aleks Vlah. Po tekmovalni proceduri so dogajanje prestavili v Nemčijo, kjer bi ta teden odigrali oba dvoboja.



Kljub novim primerom okužb v hrvaški ekipi sta kluba iskala rešitve. Edina možnost so bile naknadne prijave igralcev, a je, kot pojasnjujejo pri EHF, hitro postalo jasno, da Zagrebčani ne morejo sestaviti konkurenčne ekipe. Zato so bili »prisiljeni odpovedati obe tekmi«.

V četrtfinalu tudi Barcelona

Flensburg bo v četrtfinalu igral z boljšim iz dvoboja med Portom in Aalborgom. Prvo tekmo so Portugalci dobili z 32:29. Povratna tekma bo v sredo.



V četrtfinalu je ob Flensburgu še Barcelona, ki je izločila Elverum. Preostali člani najboljše osmerice bodo znani v sredo in četrtek, ko bo svojo povratno tekmo odigralo tudi Celje, ki pa je proti PSG v izgubljenem položaju, saj je že doma klonil s 24:37.

