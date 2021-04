Franjo Bobinac v izvršnem odboru EHF

Michael Wiederer je bil danes znova izvoljen za predsednika Evropske rokometne zveze (EHF). Petinšestdesetletni Avstrijec je bil edini predsedniški kandidat na dvodnevnem kongresu na Dunaju, na tem mestu bo vsaj do leta 2025. Predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franjo Bobinac je novi član izvršnega odbora EHF.



Wiederer je predsednik EHF od leta 2016, pred njim so bili v tej vlogi Šved Stefan Holmqvist, Norvežan Tor Lian in Francoz Jean Brihault.



V izvršnem odboru EHF so poleg Bobinca in Wiedererja še Črnogorec Predrag Bošković, Danec Henrik La Cour, Srb Božidar Đurković, Portugalec Pedro Sequeira, Madžarka Gabriella Horvath, Španec Francisco V. Blazquez Garcia in Šved Stefan Lövgren.



»Vesel sem za Slovenijo in slovenski rokomet, saj to imenovanje potrjuje ugled, ki ga slovenski rokomet uživa v Evropi in na svetu. V tem mandatu bomo z ekipo izvršnega odbora EHF poskušali še hitreje razvijati naš šport, ga nadgraditi tudi poslovno in marketinško, predvsem pa ga še bolj približati navijačem, sponzorjem in drugim,« je po prvem dnevu kongresa EHF dejal Bobinac.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: