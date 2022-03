Gorenje na kolena spravilo tudi Nimes

Jeklena obramba, ki ji je poveljevala loška hobotnica Aljaž Panjtar (13 obramb, 10 v prvem polčasu), je omogočila nov podvig rokometašev Gorenja, ki so v prvi tekmi osmine finala EHF evropske lige v Rdeči dvorani nadigrali Nimes z 29:22 (15:12).

Ekipa trenerja Zorana Jovičića si je pred revanšo na jugu Francije čez teden dni zagotovila odlično popotnico. Vse kaže, da bodo ose brenčale tudi med osmerico najboljših in se borile za nastop na sklepnem turnirju. Morebitni tekmec bo boljši z dvoboja Benfica – Toulouse.

Gorenje : Nimes 29:22 (15:12) Rdeča dvorana, gledalcev 900, sodnika Kaluđerović in Vujović (Črna gora). Gorenje: Panjtar (13 obramb), Taletović; Haseljić 5, Tajnik 6, Pajt 1 (1), Starc, Miklavčič, Drobež 1, Sokolič 5 (4), Verdinek 5, Šiško 2, Grmšek 3, Slatinek Jovičić 1, Mlivić, Predović, Ravnikar; Nimes: Desbonnet (8 obramb), Paul (4); Poyet, Gallego 1, Rebichon 3, Nyateu, Jakobsen 1, Dupuy, Gibernon, Guigou, Salou 3, Yasihura, Minel 3, Bonnefond 2, Sanad 9 (3); sedemmetrovke: Gorenje 6 (5), Nimes 4 (3); izključitve: Gorenje 10, Nimes 4.

»Verjemite, da ne razmišljam naprej, takšen rezultat je lahko zelo varljiv. V Franciji moramo igrati na zmago, ker nikdar ne veš, kaj se lahko zgodi. Že v soboto pa nas čaka zelo težka prvenstvena tekma v Kopru,« pristop malih korakov zagovarja Jovičić, ki je bil vidno ponosen na svoje fante.

Z izjemo izenačenega začetka so slovenski prvaki dominirali in navduševali navijače. Njihova prednost je ob polčasu znašala tri gole, v drugem pa še hitreje naraščala. Gostje so bili brez rešitev proti agresivnim tekmecem in so kaznovali njihove napake iz nasprotnih napadov, v katerih sta bila neusmiljena Ibrahim Haseljić in Matic Verdinek, strelca petih golov. Še enega več je dosegel znova izvrstni Domen Tajnik. S sedmih metrov je bil učinkovit reprezentant Tilen Sokolič.

Pri osmi ekipi francoske lige, kjer je lani kariero končal Vid Kavtičnik, poleti pa se tja seli vratar Jože Baznik, je z devetimi zadetki izstopal egiptovski reprezentant Mohamed Sanad.

Velenjčani bi lahko imeli še večjo zalogo, dobrih deset minut pred koncem je Sokolič zadel s sedmih metrov za 26:17, nakar so imeli črno-rumeni celo priložnost pobegniti na plus 10. A v zadnjih minutah jim je malce pošla zbranost, še vedno pa je razlika zelo visoka.