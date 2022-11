Gorenje napredovalo na stari celini, mrk Slovenj Gradca

Rokometaši Gorenja so na povratni tekmi drugega kroga evropskega pokala v gosteh premagali avstrijski Bregenz s 26:25 (13:10) in se prebili v naslednji krog. Slovenska ekipa je na prvi domači tekmi pred tednom dni zmagala s 33:30. Velenjska zasedba je na prvem domačem medsebojnem dvoboju proti Bregenzu pred tednom dni prikazala toplo-hladno predstavo, na koncu pa si je le priigrala tri gole prednosti. Lepega kapitala na povratni tekmi v mestu ob Bodenskem jezeru ni zapravila, od prve do zadnje minute je imela popoln nadzor nad devetkratnimi avstrijskimi prvaki.

Izbranci Zorana Jovičića so bili predvsem suvereni v prvi polovici tekme, ko so si dvakrat priigrali prednost petih golov (10:5 in 11:6). V drugem polčasu so lepo zalogo v golih imeli do izida 17:12. V finišu tekme so jim gostitelji, kjer igra tudi Slovenec Matic Kotar, povsem zadihali za ovratnik (19:20 in 21:22), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili rokometaši iz Šaleške doline dovolj zbrani in preudarni ter tekmo pripeljali do želenega cilja.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tilen Sokolič s šestimi in Kenan Pajt s štirimi goli, vratar Matevž Skok je zbral 12 obramb in dosegel dva zadetka. Pri Bregenzu je Rus Mihail Vinogradov dosegel devet, Kotar pa dva gola. »Zmagali smo, kar je bil tudi naš prvi cilj. Odigrali smo zelo dobro obrambo, borili smo se in že od samega začetka narekovali ritem. Dosegali smo lahke gole,« je po zmagi v Avstriji dejal Skok. »Pričakovali smo težko tekmo, kar se je na koncu tudi zgodilo. Bolj zbrano smo vstopili v tekmo, kar se je odrazilo na koncu, ko smo tekmo dokaj mirno pripeljali do konca,« je dodal Sokolič.

Slovenjgraški varovanci trenerja Ivana Vajdla so v prelomnih trenutkih evropske tekme povsem popustili. FOTO: Igor Zaplatil

Popustili v končnici

Slovenj Gradec pa je na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala doma izgubil proti norveški ekipi Nærbø s 27:29 (14:11). Koroška ekipa je na prvi tekmi pred tednom dni v gosteh klonila z 28:29. Domači rokometaši so bili na poti do paradiža, potem ko so si dobrih petnajst minut pred koncem dvoboja priigrali kar pet golov prednosti (24:19). V prelomnih trenutkih dvoboja pa so izbranci Ivana Vajdla povsem popustili. Odločilni momenti so minili v absolutni prevladi norveške zasedbe, ki se je v 50. minuti približala na gol zaostanka (25:26).

Šest minut kasneje je gostujoča zasedba tekmo postavila v začetno izhodišče (27:27) in izkoristila kar devetminutni strelski mrk domače zasedbe, ki med 51. in 60. minuto sploh ni dosegla gola, ob tem pa je na tekmi zastreljala še štiri sedemmetrovke. V koroški zasedbi je bil najbolj učinkovit Hrvat Kristijan Eskeričić z osmimi goli, enega manj je dosegel Rok Cvetko.