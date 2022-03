Gorenje opravilo svoje, zdaj čaka pomoč Francozov

V tekmi preobratov so velenjski rokometaši na koncu potegnili daljšo in še tretjič zapored zmagali za gol v EHF evropski ligi. Gorenje je na Švedskem premagalo Sävehof z 28:27 (11:14) in ohranilo upanje na preboj v osmino finala.

Velenjčani so dosegli štiri zmage v evropski ligi. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Toda njihova usoda je odvisna od tekme na jugu Francije, kjer bo Aix ob 20.45 gostil tekmo proti La Rioji. Če bo slednja zmagala, se bo na račun Slovencev kot zadnja uvrstila v izločilne boje.

Sävehof : Gorenje 28:27 (14:11) Partille Arena, gledalcev 800, sodnika: Cocador in Nicolau (Portugalska). Sävehof: S. Möller, Obling, Berlin, F. Möller, Roberts 4, Aga Eck 2, Claesson 1 (1), Spante 2, Brolin 3, Stenbäcken 4 (1), Celander 6, Lennernas 2, Karsson, Tilly 2, Schroeder 1, Elefsen; Gorenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 5, Tajnik 5, Pajt, Velić, Miklavčič 2, Drobež 1, Sokolič 4 (2), Verdinek 3, Šiško 2, Grmšek 2, Slatinek Jovičić 1, Mlivić, Predović 3, Ravnikar; sedemmetrovke: Sävehof 3 (2), Gorenje 4 (2); izključitve: Sävehof 4, Gorenje Velenje 8 minut.

Gorenje trenerja Zorana Jovičića je zaostajalo za tri gole ob polčasu, potem pa na začetku drugega dela povedlo z 18:16. Ko se je zdelo, da bodo Švede spravili na kolena, so spet popustili in spet prišli v izgubljeni položaj (21:25).

Gorenje se je izkazao v Evropi. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Toda v zadnjih minutah so tako kot pred tem z La Riojo in Aixom pokazali neuklonljiv duh ter z obrambami Aljaža Panjtarja ter zadetkoma kapetana Davida Miklavčiča in izjemnega Domna Tajnika prišli do zmage, ki pa se je niso mogli prešerno veseliti.

Zdaj imajo po četrti zmagi v skupini C devet točk, dve več od La Rioje, ki lahko pokvari njihovo veselico. Aix je sicer tretja ekipa v Franciji in bo za konec gotovo želela razveseliti navijače.

Gorenje je domačo tekmo proti Sävehofu, ki je osvojil drugo mesto, izgubilo z 31:35.