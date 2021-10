Gorenje pustilo dober vtis, spet brez točk

Rokometaši Gorenja so po dvoboju z Magdeburgom tudi na drugi tekmi EHF evropske lige drago prodali kožo, ampak tudi v Španiji ostali brez točk. La Rioja iz Logroña je bila boljša z 31:26 (18:14). Po reprezentančnem premoru bodo 16. novembra gostili Nexe iz Našic, ki ga vodi njihov nekdanji trener Branko Tamše. Hrvati so premagali Sävehof z 39:31 (Barišić 3, Kavčič in Velkavrh 0).

Gorenje trenerja Zorana Jovičića je stavilo na obrambo 5-1 in občasno povzročalo težave tekmecem, vendar so ti prepogosto našli pot do mreže sicer solidnih Aljaža Panjtarja in Emirja Taletovića ter vpisali prvi točki v skupini C. Na lestvici sta vodilna Nexe in branilec naslova Magdeburg z Markom Bezjakom.

Za ose je pet golov dosegel Aleks Kavčič, po štiri sta dodala Domen Tajnik in Marko Predović. Panjtar in Taletović sta zbrala po sedem obramb.