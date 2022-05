Gorenje vrnilo udarec, Celje brez pokalnega finala

Teden dni po porazu v Zlatogoru so rokometaši Gorenja prvič v sezoni premagali večne tekmece iz Celja Pivovarne Laško (32:30) in se zavihteli v jutrišnji finale pokala RZS v Slovenj Gradcu (17.30), kjer bodo naslov iz leta 2019 branili proti tekmecem iz Škofje Loke. Celjani, verjetni državni prvaki, se bodo merili za tretje mesto z Dobovo (15.00).

Celjani so se morali sprijazniti z grenkim porazom. FOTO: Uroš Hočevar

Velenjčani so v rokometnem posladku na kolena položili največje domače tekmece iz Celja in bodo v nedeljo na Koroškem naskakovali svojo tretjo pokalno zmago po letih 2003 in 2019, medtem ko so se Škofjeločani prvič uvrstili v veliki finale.

Tekma za tretje mesto med osmoljenci današnjih polfinalnih obračunov iz Dobove in Celja se bo v nedeljo pričela ob 15. uri, finalna tekma med Velenjčani in Škofjeločani pa ob 17.30.

Celjani so si sredi prvega polčasa priigrali prednost dveh golov (8:6), a so zadnji pokalni prvaki iz Velenja iz leta 2019 - Rokometna zveza Slovenije v minulih dveh sezonah nato ni priredila pokalnega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa - zelo hitro nevtralizirali primanjkljaj in povedli z 10:9, v 22. minuti pa prvič na dvoboju za dva gola (12:10).

Do konca prve polovice tekme se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Velenjčani so imeli nekajkrat priložnost povišati na +3, a so bili v tem neuspešni, na veliki odmor pa so se tradicionalni tekmeci odpravili z neodločenim izidom (14:14).

Rokometaši iz Šaleške doline so si odločilno prednost priigrali v začetku drugega polčasa, ko so na najboljši možni način izkoristili serijo verižnih napak pri Celjanih in jim v 40. minuti na štiri gole (21:17).

Celjane ni prebudila niti minuta odmora trenerja Alema Toskića, še naprej so igrali zmedeno in nepovezano ter v 45. minuti zaostali za pet golov (21:26).

Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so v zadnjih petnajstih minutah močno popustili. Tekmeci iz mesta grofov so v 58. minuti več kot prepolovili zaostanek (29:31), minuto kasneje pa po golu Radojice Čepića še bolj zadihali za njihov ovratnik (30:31). Velenjčani v zadnji minuti le niso izgubili nadzora, njihovo zmago je potrdil Tilen Sokolič in zapečatil usodo 21-kratnih pokalnih prvakov.

V velenjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Matic Verdinek z osmimi in Domen Tajnik s šestimi goli, v celjski pa Stefan Terzić in Ante Ivanković. Oba sta dosegla po šest zadetkov.

Na prvi današnji tekmi so rokometaši Loke premagali Dobovo s 25:20 (13:10) in se prvič prebili v zadnje dejanje pokalnega tekmovanja. Tekmo so bolje pričeli igralci iz Dobove, po njihovem vodstvu s 5:3 pa si vajeti igre prevzeli njihovi tekmeci. Gorenjci so najbolj preudarno predstavo prikazali v končnici dvoboja, po vodstvu z 19:18 so povišali na 22:18, lepe zaloge v golih pa izbranci Gregorja Cvijića niso zapravili vse do zadnjega zvoka sirene.

V gorenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Grega Jamnik z desetimi goli, Matic Pipp in Matevž Jesenko sta dodala po štiri zadetke. V posavski zasedbi je Nik Rantah dosegel osem golov, vratar Alen Husejnović pa je zbral 13 obramb.

»Za nami je zahtevna tekma. V pokalnem tekmovanju favoritov ni. Vsak lahko premaga vsakogar. Borili smo se vseh 60 minut in prejeli le 20 zadetkov, kar je najbolj bistveno. To je bil ključ do polfinalne zmage. V Slovenj Gradec smo prišli odigrat dve dobri tekmi. Prva je za nami, v nedeljo nas čaka nov preizkus, ki ga bomo odigrali po najboljših močeh in nato pogledali rezultat na semaforju,« je dejal Cvijić.