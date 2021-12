Točka z grenkim priokusom, največja država na svetu je bila na kolenih

Slovenske rokometašice so v uvodni tekmi drugega dela svetovnega prvenstva v Španiji proti Rusiji z izidom 26:26 (15:14) iztržile veliko točko, a ima ta grenak priokus. Proti olimpijskim podprvakinjam so bile na pragu zmage, dvajset sekund pred koncem so po golu Ane Gros vodile s 26:25, poln izkupiček pa jim je izmaknila Julija Markova, ki je izenačujoči gol dosegla pet sekund pred koncem dramatičnega obračuna.

Zdaj se tudi vidi, kaj slovenski izbrani vrsti pomeni naposled uspešno opravljeni skupinski del velikega tekmovanja in preboj v nadaljnje boje. Premagan je začetni stres, dvignila se je samozavest in tekmovalna ostrost. To je na svoji koži občutila tudi Rusija. Varovanke selektorja Dragana Adžića so proti igralkam nekdanje članice Krima Ljudmile Bodnjeve od prve do zadnje minute igrale srčno, v prvih petnajstih minutah dvoboja celo preveč bojevito, saj so si prislužile tri izključitve. Številčni primanjkljaj na igrišču so nadomestile s požrtvovalno predstavo v obrambi in zelo preudarno v napadu, kjer sta blesteli Tjaša Stanko in Ana Gros.

Vodstvo na polovici tekme je le poudarjalo psihično razbremenitev Slovenk, zbrano in učinkovito so nadaljevale tudi v drugem polčasu. Po golu Nine Zulić je bila prednost v 35. minuti že štiri gole (18:14), enako v 48. minuti (22:18), ko je zadela Petra Kramar. Takrat je Bodnjeva zahtevala minuto premora. Rusinje je graja trenerke spravila k življenju, slovenske igralke so izgubile ritem. V 54. minuti je na semaforju dvorane v katalonskem Granollersu že bil izpisan izid 23:22 za ruske nasprotnice, tehtnica rezultata se je nagibala na eno ali drugo stran. Grosova je na slovensko z golom dodala utež za zmago, a je po ruski minuti premora Markova za srebrne z OI v Tokiu udarila piko na i.

Tjaša Stanko je v rusko mrežo spravila sedem projektilov. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

Obžalovanje in razočaranje

»Nekaj mojih varovank je bilo po tekmi zelo razočaranih, do velike zmage nad močnimi Rusinjami so jih ločile malenkosti. Verjamem, da bo enkrat prišel tudi ta dan. Vesel sem, da smo bili kljub odsotnosti nekaterih nosilk igre in dolgemu seznamu poškodovanih igralk (zadnja na njem je vratarka Branka Zec, op. p.) enakovredni Rusinjam. Ponosen sem na svoje varovanke,« je razložil Dragan Adžić.

Slovenija: Rusija 26:26 (15:14) Športna palača, 385 gledalcev, sodnici Paolantoni in Garcia (Arg). Slovenija: Pandžić (14 obramb), Vojnović; Novak, Gros 4, Omoregie, Žabjek, Stanko 7, Ljepoja 4, Zulić 3, Varagić 2, Svetik 3, Hrvatin, Beganović, Mrmolja, Gomilar Zickero 1, Kramar 2; Rusija: Lagina (4 obrambe), Kaplina (1); Gorškova, Mihajličenko 5, Fomina 1, Sabirova, Ilina 7, Managarova 5 (2), Skorobogačenko 4, Nikitina, Taženova, Zakordonskaja, Ilarjonova 1, Frolova, Ščerbak, Markova 3; sedemmetrovke: Slovenija 1 (0), Rusija 5 (2); izključitve: Slovenija 12, Rusija 4. Druga izida v skupini 1: Srbija: Črna gora 27:25 (14:18), Francija: Poljska 26:16 (14:9).

Ana Gros je dodala: »Točka ima grenak priokus. Nismo je dobile, temveč izgubile. V sklepni polovici drugega polčasa smo storile malce preveč napak in na lahek način zapravile prednost. Obžalujem, da tekme nismo pripeljale do srečnega konca, v primeru zmage bi imele velike možnosti za napredovanje v četrtfinale. A smo lahko ponosne na lastno predstavo.« Slovenke v drugem delu SP jutri ob 20.30 čakajo Poljakinje, v ponedeljek (18) še Srbija.