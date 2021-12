Grosova iz vrste CSKA proti Moskovčankam, Bodnjeva proti krimovkam

Treba je vztrajati! Slovenske rokometašice so na minulih evropskih in svetovnih prvenstvih znale presenetiti mednarodno javnost z zmagami nad velesilami Francijo, Rusijo ali Nizozemsko. Po veličastnih zmagah so sledili vratolomni padci, na letošnjem mundialu v Španiji pa je slovenska reprezentanca naposled premagala urok skupinskega dela in se prebila v drugi del tekmovanja. Slovenke tako v skupini 1 po včerajšnjem dnevu premora danes ob 15.30 že čakajo Rusinje, v soboto in ponedeljek sledita še dvoboja s Poljakinjami (20.30) in Srbkinjami (18). Rusijo, olimpijsko podprvakinjo z zadnjih iger v Tokiu, kot selektorica vodi nekdanja krožna napadalka Krima Mercatorja Ljudmila Bodnjeva, tudi na Pirenejskem polotoku bodo napadale žlahtno uvrstitev.

Slovenke se jim bodo danes v boju za prvi dve mesti, ki vodita v četrtfinale, skušale zoperstaviti po najboljših močeh, v želji po čim boljši uvrstitvi pa pogledi segajo tudi že proti evropskemu prvenstvu, ki ga bo konec prihodnjega leta kot nositeljica tekmovanja gostila Slovenija. Po dvobojih s Črno goro, olimpijsko prvakinjo Francijo in Angolo se lahko reprezentančna vez in kult še nadgradita z uspešnimi nastopi in všečno igro v drugem delu SP v Granollersu.

»Naš osnovni cilj na tem tekmovanju je bil odigrati čim večje število tekem z uglednimi tekmicami. To nam je tudi uspelo. Naša skupina prvega dela je bila zagotovo najzahtevnejša, videli smo tri vrhunske tekme, te so bile za nas zelo dragocene. Zdaj so pred nami še tri, ki jih moramo izrabiti, da pridobimo čim več skupnih izkušenj za tekmovanje, ki nas prihodnje leto čaka v Sloveniji,« je svoje mišljenje razložil selektor Dragan Adžić.

Članica moskovske ekipe CSKA Ana Gros bo danes igrala proti svojim številnim soigralkam. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Absolutne favoritinje

O posebnosti Rusinj je Črnogorec dodal: »Rusija je rokometna velesila, sam se vedno veselim tekem z njo. Naše rokometašice že imajo izkušnje z igranjem proti Rusinjam, v zadnjem obdobju v prvi vrsti igralke Krima, saj so odigrale dve sijajni tekmi z ekipo CSKA, slednja pa daje številne reprezentantke. Krimovke dobro poznajo tudi rokometašice drugega uspešnega kluba, tistega iz Rostova. Strokovni štab je že pripravil analize vseh tekmic, ki nas čakajo v drugem delu. Rusinje so v medsebojnem dvoboju absolutne favoritinje in ena od reprezentanc, ki kandidira za najvišja mesta. Na tej tekmi lahko izboljšamo vtis, ki smo ga pustili na tekmi s Francijo. To bo tudi ena od nalog na naslednjih obračunih, na katerih želimo prikazati bolj umirjeno igro, biti bolj osredotočeni na zadane naloge in na koncu doseči rezultat, s katerim bomo zadovoljni.«

Če kdo pozna Rusinje, je to Ana Gros, od te sezone igralka moskovskega CSKA. »Rusija je rokometna velesila, čaka nas zahtevna tekma. Tako kot za vse je tudi za Rusinje igranje za reprezentanco velika čast. To je še kako opazno, gre za vrhunec kariere teh igralk. Čeprav so tekmice favoritinje, niso nepremagljive. Imajo mlado ekipo, z nekoliko manj izkušenimi igralkami in morda lahko v tej smeri iščemo svojo priložnost,« je dejala prva zvezdnica slovenske izbrane vrste.

Boj za četrtfinale V skupini 1 drugega dela SP so si najboljši izhodiščni položaj za preboj v četrtfinale, napredujeta prvi dve ekipi, priborili Francija in Rusija, ki bosta drugi del začeli s štiri točkami. Slovenke in Srbkinje imajo dve, Črna gora in Poljska sta brez točk.

»Po zahtevnem prvem delu smo zelo zadovoljne, da smo napredovale z drugim mestom. Zdaj nas čakajo tri kakovostne tekmice. Rusinje nastopajo v pomlajeni zasedbi, a je ta hitra in telesno močna. Pričakujem zanimivo tekmo, na kateri bomo skušale pokazati največ, kar smo sposobne. Morebiti lahko pripravimo presenečenje,« je omenila vratarka Maja Vojnović. Če Grosova pozna Rusinje, bo zanimivo tudi v ponedeljek, saj je srbski selektor nekdanji slovenski Uroš Bregar, ki kot trener seveda pozna tudi svoje nekdanje varovanke krimovke.