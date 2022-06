Grosova se je odločila: Konec

Bilo je sladko, ampak kratko. Najboljša slovenska rokometašica Ana Gros je ob ruskem napadu na Ukrajino zapustila moskovski CSKA in se vrnila v domovino ter Krim Mercator pripeljala v četrtfinale lige prvakinj.

Ko je bilo znano, da bo Ljubljančanke prevzel selektor Dragan Adžić, se je zdelo mogoče, da bo levoroka ostrostrelka ostala pri slovenskih prvakinjah in želela z njimi priti na sklepni turnir lige prvakinj. Da se to ne bo zgodilo je bilo mogoče sklepati po novici, da v Stožice prihaja desna zunanja igralka Barbara Lazović.

Ana Gros je ena najboljših strelk lige prvakinj. FOTO: RK Krim

Grosova je končala ugibanja, ko je na družbenem omrežju sporočila, da spet odhaja v tujino. »Konec. Okoliščine so me pripeljale nazaj v Slovenijo po 12 letih in hvaležna sem Krimu, da mi je ponudil priložnost. Toda ni šlo samo za rokomet in ti trije meseci so bili zame srečni tako na igrišču kot ob njem. Hvala navijačem za podporo in se vidimo v naslednji sezoni,« je med drugim zapisala Velenjčanka, ki še noče razkriti, kje bo nadaljevala kariero.

V Slovenijo se bo vrnila novembra, ko bo kot kapetanka vodila slovensko reprezentanco na domačem evropskem prvenstvu. Pred tem je igrala tudi za Olimpijo, Györ, Thuringer HC, Metz in Brest.