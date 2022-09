Hansen & Co. so ob koncu postavili stvari na svoje mesto

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so morali v uvodni tekmi skupinskega dela lige prvakov na Danskem z 32:36 (17:20) priznati premoč igralcem Aalborga. Slovenski prvaki, ki so se po enoletnem premoru vrnili v to tekmovanje, so proti Skandinavcem pustili dober vtis, a pričakovano ostali brez točk.

Izbranci celjskega trenerja Alema Toskića so se v prvem polčasu v najlepši luči prikazali v začetku in končnici. Po vodstvu z 2:1 se jim je nato malce zalomilo, kar so gostitelji izkoristili in jim hitro ušli za šest golov (5:11). Celjani so se v nadaljevanju trudili, najboljšo predstavo pa prikazali v zadnjem delu prve polovice tekme, ko so več kot prepolovili zaostanek in se trikrat približali na dva gola (15:17, 16:18 in 17:19). V prvem polčasu je blestel Aleks Vlah, ki je iz osmih poskusov Aalborgu zabil kar sedem golov.

V drugi polovici tekme so sloviti Mikkel Hansen, ki se je to poletje po dolgih desetih letih igranja pri PSG vrnil v domovino, Islandec Aron Palmarsson in drugi na rutiniran način postavili zadeve na svoje mesto. Celjani so jim resda večji del drugega polčasa kljubovali. V 53. minuti so zaostajali le za dva gola (29:31), v zadnjem delu tekme pa niso bili kos hitrim in preprostim akcijam gostiteljev, ki so jim v 57. minuti znova ušli na šest golov (29:35) in tako razrešili vse dvome o zmagi.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Vlah z osmimi in Gal Marguč s sedmimi goli. Za dansko ekipo je Hansen dosegel deset golov, kar sedem od teh pa po izvajanju sedemmetrovk.

Celjani bodo v prihodnjem kolu (21. t. m.) gostili rokometaše Kiela.