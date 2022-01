Hrvaška v težavah: Duvnjak in Cindrić pozitivna

Še osem dni je do začetka evropskega prvenstva v rokometu, reprezentancam pa priprave vse bolj kvarijo okužbe s covidom-19 in zdi se, da bo virus sars-cov-2 igral pomembno vlogo pri razpletu turnirja na Madžarskem in Slovaškem.

Zadnje slabe vesti prihajajo iz hrvaškega tabora, saj sta bila na testiranju pozitivna glavna zvezdnika Domagoj Duvnjak in Luka Cindrić. Oba imata sicer blažje simptome, sta pa morala v izolacijo in ju čaka bitka s časom, da bi bila v Szegedu nared za prvo tekmo s Francijo, pri kateri je kapetan Nikola Karabatić pravočasno premagal koronavirus.

Duvnjak in Cindrić se bosta ponovno testirala v petek, če bosta negativna, bosta lahko odpotovala z ekipo na Madžarsko

V skupini C sta tudi Ukrajina in Srbija, slednja ima kar šest okužb, v osami je tudi selektor Toni Gerona.

V slovenskem taboru je bil doslej pozitiven samo vratar Urban Lesjak.