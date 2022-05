Imamo močne adute in Bobinca, računamo na povabilo IHF

V nadaljevanju preberite:

Še ena odlična sezona se obeta rokometnemu reprezentantu Mihi Zarabcu. Njegov Kiel je po drami v četrtfinalu izločil zvezdniški PSG in se znova uvrstil na F4 lige prvakov. Kot je določil žreb, se bo v polfinalu 18. junija srečal z branilko naslova Barcelono. Drugi par je Veszprem vs. Kielce. Zebre so v nedeljo v Flensburgu dosegle ključno zmago v bundesligi in si zagotovile drugo mesto ter nastop med evropsko elito. Naslov bodo prepustile Magdeburgu Marka Bezjaka, vendar je Zaro vseeno zelo zadovoljen, kako se odvija leto 2022, ki se je začelo slabo za Slovence. Trebanjec je v pogovoru za Delo razkril, da računa na povabilo IHF za nastop na SP 2023. Kaj misli o selektorju Urošu Zormanu, kako ocenjuje razplet slovenske lige, zakaj bo letos v Kölnu drugače kot leta 2020, kaj je novega v zasebnem življenju in kam ga najbolj mika na dopust ...