Janc lahko v enem večeru uresniči dvojne otroške sanje

Blaž Janc je nepogrešljivi član reprezentance. FOTO: Jozo Čabraja

​Zadnji priložnosti za Dolenca in Pascuala

Barcelonini igralci so bili decembra lani razočarani po porazu v finalu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Blaž Janc si je ime ustvaril v dresu Celja PL. FOTO: Leon Vidic

Barcelona, Nantes, PSG in Aalborg so udeleženci sklepnega turnirja rokometne lige prvakov, žreb polfinalnih parov bo v torek ob 11. uri. V Kölnu bodo 12. in 13. junija nastopili tudi štirje slovenski reprezentanti. Presenetljivi udeleženec jez Nantesom, pričakovani Barcelonini adutiin. Slednji se drži reka, da gre v tretje rado.Janc je bil predlani udeleženec F4 s Kielcami in je zasedel četrto mesto, decembra lani se je z Barcelono prebil v finale, a izgubil s Kielom. Logično nadaljevanje bi bila osvojitev naslova. »Res bi bil čas, da naredim še ta korak. Zame je to največ, kar lahko storim v karieri. Vedno sem sanjal, da bi igral za Barcelono in osvojil ligo prvakov. Zdaj se mi lahko oboje uresniči v enem večeru,« samo o rokometnem Mt. Blancu razmišlja Janc, ki mu pri 24 letih ni ostalo več veliko kariernih izzivov. Igral je na olimpijskih igrah v Riu 2016 in s Slovenijo osvojil kolajno na SP v Franciji 2017.Sevničan je na povratni tekmi četrtfinala proti Meškovu (40:28) dosegel pet golov, tri je prispeval Dolenec in dva Makuc.(3),(2) in(0) niso imeli možnosti v Blaugrani. »Ničesar nismo prepustili naključju, v teh časih nikdar ne veš, kaj te doleti. Če hočeš osvojiti F4, se moraš najprej nanj uvrstiti. Zato smo šli preventivno v karanteno in se maksimalno pripravili,« je povedal Janc, ki v Barceloni nosi številko 18.Barcelona že od leta 2015 lovi jubilejni deseti naslov evropskega prvaka, trikrat je bila v Lanxess Areni neuspešna. To bo bržčas zadnja priložnost za Dolenca, ki se seli nazaj v Francijo, in trenerja, ki se poslavlja po 12 letih. Kdo naj bi ga zamenjal ni znano, leta 2022 naj bi krmilo prevzeliz Hannovra. »Xavi bi si zaslužil, da se poslovi na vrhu, toliko je dal temu klubu. Za Dolenca pa je morda to res zadnja priložnost, da osvoji ligo prvakov. Trudili se bomo tudi za njiju.«To bo drugi F4 v pol leta, tretjič v zadnjih štirih letih ne bo nemškega kluba, potem ko je branilec naslova Kiel izgubil proti PSG, ta pa bo na papirju glavni tekmec Barcelone, štirikrat v zadnjih petih letih so Parižani ostali praznih rok. Bi jih Janc raje srečal v polfinalu ali finalu? »Vseeno mi je. Če želiš osvojiti F4, moraš dvakrat zmagati. Zadnja leta so pokazala, da v Kölnu ni favoritov. Poglejte, kdo je vse zmagoval. Ča sta Nantes in Aalborg v dveh tekmah izločila Veszprem in Flensburg, potem si zaslužita nastop in sta močna. Aalborg igra podobno hiter rokomet kot mi, Nantes je tudi odličen, kar kaže skozi vso sezono. Z žrebom se res ne obremenjujem,« nima želja Janc, ki je jeseni dobil sina Larsa. »Osem mesecev je star in se že postavlja na noge. Če je tudi levičar? To je še prezgodaj reči. Samo, da bo zdrav in srečen, kot je.«Manj se mu oči iskrijo, ko pomisli na svoj nekdanji klub iz Celja, ki se poslavlja od naslova. »Celje je moj klub in moram reči, da sem razočaran. Ko pomislim, kako smo se mi borili za te barve in kako nam nihče ni mogel blizu ... Vse se je podrlo. V naslednji sezoni se bo treba bolj potruditi in naslov vrniti tja, kamor sodi.«