Junaško Gorenje četrtič slovenski prvak

Po pokalu še glavna nagrada

Velenjčani so morali dolgo čakati na nov naslov. Takole so se veselili leta 2012. FOTO: Aleš Černivec

Današnji izidi:

Rokometaši Gorenja niso ničesar prepustili naključju in so po zmagi v Novem mestu (28:22)še četrtič in prvič po letu 2013 osvojili naslov državnih prvakov, kar se je pred začetkom sezone zdelo skoraj nemogoče.Velenjčani so bili boljši tudi od Krke in so se že pred zadnjo tekmo proti Mariboru veselili četrte zvezdice. V prejšnji sezoni so bili šele četrti! V soboto bodo v svoji Rdeči dvorani lovoriko lahko ob sprostitvi koronskih ukrepov proslavili tudi v družbi navijačev in najbolj zaslužnih članov kluba v več kot 60-letni zgodovini.Trenerni imel lahke poti v Velenju, že dvakrat se je zdelo, da bo moral predčasno zapustiti klop, toda direktorje verjel vanj in to se mu je bogato obrestovalo. Kot tudi odločitev, da se klub ob stalnem manjšanju proračuna bolj kot v preteklosti nasloni na domače sile. Te so namreč odigrale ključno vlogo ob nekaj izkušenih igralcih, kapetanu, rojenemu strelcuter vratarjihinGorenje je predlani v Novem mestu po dolgem času (2003) osvojilo pokal Slovenije, letos se je v dolenjski prestolnici veselilo največje lovorike v rokometni državi, v kateri so se za naslov po dolgem času borile tri ekipe. Trimo bo očitno osvojil drugo mesto, kar bi bil velik uspeh za trenerskega začetnikaCelje Pivovarna Laško je po sedmih letih moralo predati žezlo večnim tekmecem iz Šaleške doline in ga čakajo pomembne odločitve, če se želi hitro vrniti v vrh. Začenši z izbiro trenerja, ki bo sestavil novo ekipo. Pivovarji so dobili 19 tekem, potem pa nanizali usodne štiri poraze, dva proti Gorenju.Ose so kljub poškodbi glavnega igralcajunaško zdržale naporen ritem v končnici in se s peto zmago v 15 dneh zavihtele na prestol. Ker lani in letos ni bilo pokala RZS, bodo v naslednji sezoni branile obe lovoriki. Direktor Gams, ki je bil kot igralec prvak v letih 2012 in 2013, na najboljši način končuje vlogo v matičnem klubu, v katerem je preživel vso kariero. Korošec naj bi sicer funkcijo opravljal do decembra, ko bo klub dobil novo vodstvo, v katerem naj bi imeli večjo vlogo kitajski lastniki podjetja Gorenje iz skupine Hisense ter vanj vložili zajetno vsoto denarja za okrepitve.Krka se zaradi zmage Ljubljane (34:28) proti Dobovi skupaj z Izolo, ki je izgubila v Mariboru (25:29) poslavlja od prvoligaške druščine.Maribor Branik : Butan Plin Izola 29:25 (12:11)Ljubljana : Dobova 34:28 (17:13)Krka : Gorenje Velenje 22:28 (9:14)2020/21 - Gorenje Velenje2019/20 - Celje Pivovarna Laško2018/19 - Celje Pivovarna Laško2017/18 - Celje Pivovarna Laško2016/17 - Celje Pivovarna Laško2015/16 - Celje Pivovarna Laško2014/15 - Celje Pivovarna Laško2013/14 - Celje Pivovarna Laško2012/13 - Gorenje Velenje2011/12 - Gorenje Velenje2010/11 - Cimos Koper2009/10 - Celje Pivovarna Laško2008/09 - Gorenje Velenje2007/08 - Celje Pivovarna Laško2006/07 - Celje Pivovarna Laško2005/06 - Celje Pivovarna Laško2004/05 - Celje Pivovarna Laško2003/04 - Celje Pivovarna Laško2002/03 - Celje Pivovarna Laško2001/02 - Prule 672000/01 - Celje Pivovarna Laško1999/00 - Celje Pivovarna Laško1998/99 - Celje Pivovarna Laško1997/98 - Celje Pivovarna Laško1996/97 - Celje Pivovarna Laško1995/96 - Celje Pivovarna Laško1994/95 - Celje Pivovarna Laško1993/94 - Celje Pivovarna Laško1992/93 - Celje Pivovarna Laško1991/92 - Celje Pivovarna Laško