Kapetan Razgor premagal urok in izločil tekmeca

Nekakšna poetska pravica se je izkazala v 123. šaleško-savinjskem derbiju. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so prejšnji teden zapravili vseh šest sedemmetrovk in Trimu oddali prvo točko, v soboto pa je kapetan David Razgor premagal urok, prav s sedmih metrov ob izteku časa zadel in Celjanom v Rdeči dvorani, kjer so 12. maja izgubili naslov, prinesel najbolj pomembno zmago v sezoni. Bilo je 30:29 (16:16). Gorenje se lahko počasi že poslovi od domače lovorike in se posveti evropski ligi.

10 zamenjav v vodstvu je prinesel 123. derbi med Gorenjem in Celjem

Večni derbi pred okrog 1000 gledalci je več kot upravičil pričakovanja, jeziček na tehtnici se je nagibal zdaj na eno, zdaj na drugo stran. V 60 minutah se je zgodilo kar deset sprememb v vodstvu. Gorenje je v prvem polčasu vodilo že za tri gole (16:13), tolikšna je bila tudi prednost gostov v drugem (26:23), odločila pa je drama v zadnji minuti, v kateri je za ose 12 sekund pred koncem izenačil Aleks Kavčič.

Alem Toskić v ligi NLB še ne pozna poraza. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Ob Tilnu Sokoliču s šestimi zadetki najboljši domači strelec se je kmalu izkazal za tragičnega junaka, saj je njegov grob prekršek nad Galom Margučem botroval sedemmetrovki, ki jo je na veliko veselje pivovarjev izkoristil Razgor. To je bil njegov edini strel na tekmi. Po njem je razmerje med večnima tekmecema 89 zmag za Celje, 28 za Gorenje, šestkrat sta se kluba razšla brez zmagovalca.

Celjani ostajajo vodilni na lestvici in so ob Trimu edini neporaženi po 11 krogih lige NLB, Gorenje za njimi zaostaja že za osem točk in se bo bržčas moralo sprijazniti z bojem za tretje mesto, ki prinaša kvalifikacije za evropsko ligo. V njej gre zasedbi Zorana Jovičića dobro, jutri bodo gostili švedski Sävehof in želeli narediti velik korak k napredovanju v izločilne boje, kar bi bilo koristno za ves slovenski rokomet.

Gorenje : Celje Pivovarna Laško 29:30 (16:16) Rdeča dvorana, gledalcev 1000, sodnika Backović in Palačković.

Gorenje: Verboten, Taletović (9 obramb); Haseljić 3, Tajnik 5, Pajt 4 (4), Velić, Starc, Drobež, Sokolič 6 (1), Šiško, Grmšek 2, Slatinek Jovičić 2, Mlivić, Predović 1, Kavčič 6, Ravnikar; Celje: Bojić (4 obrambe), Vujović (2); Strmljan 2, Terzić 2, Mazej, Dragašević, Razgor 1 (1), Marguč 8 (5), Poteko, Ivanković, Čepić, Kodrin 4, Žabić, Mlakar 2, Vlah 7, Suholežnik 4; sedemmetrovke: Gorenje 6 (5), Celje 7 (6); izključitve: Gorenje 14, Celje 16; rdeči karton: Suholežnik (59.).

»Derbi, kot se spodobi. Na koncu zadetek razlike, ki smo ga dosegli s sedmih metrov. Nazadnje smo jih šest zgrešili, zato sem vesel, kot sem tudi za to, da s sabo nosimo dve točki,« se je prve zmage na derbiju veselil Aleks Vlah,ki je dosegel sedem golov iz igre. Osemkrat je bil uspešen Marguč, ki je izkoristil pet od šestih sedemmetrovk.

Aleks Vlah je bil najboljši igralec Celja. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Toskić nadaljuje niz

Trener Alem Toskić je na dobri poti, da klubu, v katerem je kot igralec preživel šest sezon, vrne naslov. Odločilni strel je zaupal svojemu nekdanjemu soigralcu, 32-letnemu Razgorju. »Imeli smo malce več sreče kot nazadnje proti Trimu. Takrat smo s sedemmetrovkami izgubili točko, danes smo z njo dobili dve. To je rokomet. Čestitam ekipi, ostajamo na naši poti,« je povedal Toske, ki je edini poraz na celjski klopi doživel pred tremi meseci v kvalifikacijah za evropsko ligo v Gudmeju.

Njegov kolega Jovičić je športno priznal poraz. »Ta ekipa skozi celotno sezono daje svoj maksimum. Fantom lahko samo čestitam, s takšnim ritmom in takšno igro jim nimam kaj očitati. Iz tekme v tekmo nabirajo izkušnje in igrajo vedno bolje. Za mene so oni zmagovalci,« je imel dvignjeno glavo Zoki, ki si jutri obeta drugačen razplet, ko bo v Rdeči dvorani gostoval Sävehof.

Liga NLB, 11. kolo – Trimo: Ljubljana 39 :34 (21:15), Slovenj Gradec : Urbanscape Loka 21:15 (8:8), Dobova : Riko Ribnica 32:30 (16:14), Sviš Ivančna Gorica : LL Grosist Slovan 22:26 (10:10), Herz Šmartno : Koper 21:32 (7:17), Gorenje : Celje Pivovarna Laško 29:30 (16:16); sreda: Maribor – Jeruzalem Ormož (18