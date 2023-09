Kapetanka Lazovićeva: Smo vrhunska ekipa; Tamara Mavsar: To je šele začetek

V nadaljevanju preberite:

Če se dan pozna po jutru, se rokometašicam Krima Mercatorja obeta uspešna sezona v EHF ligi prvakinj. V Stožicah so proti Esbjergu vodile od prve do zadnje minute in po 33:27 vpisale še drugo zmago za vodstvo v skupini B. Branile ga bodo v soboto, ko v Ljubljano prihaja stari znanec Ferencvaros.

