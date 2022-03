Kavtičnik ima raje prvega kot zadnjega

V nadaljevanju preberite:

»Če je Gorenje premagalo Aix, ki mu gre bolje v francoski ligi, lahko tudi Nimes. Ta je favorit, toda igra po načelu toplo-hladno in če ne bo pokazal svoje boljše plati, se mu slabo piše,« pravi edini, ki je osvojil obe kolajni za Slovenijo. »Navijal bom za slovenski klub, čeprav imam prijatelje tudi v Nimesu,« je na vprašanje, za koga bo držal pesti, diplomatsko odgovoril Vid Kavtičnik, ki je nedavno preživel krst v vlogi direktorja slovenske reprezentance. Kaj sta pred današnjo tekmo osmine finala evropske lige v Rdeči dvorani povedala trener Zoran Jovičić in igralec Ibrahim Haseljić? Kdo se še bori za nastop na F4 in koliko Slovencev je še v igri?