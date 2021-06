Kiel z Zarabcem do 22. naslova nemškega prvaka

Slovita zasedba iz Kiela, za katero od leta 2017 igra slovenski reprezentant, je v minuli sezoni 33-krat zmagala, dvakrat igrala nedoločeno in doživela tri poraze. Enako število točk je na koncu rednega dela imel tudi Flensburg-Handewitt, Zarabčeva ekipa pa je bila na koncu boljša zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah.Obe ekipi bosta v prihodnji sezoni igrali v ligi prvakov, ki jo je Kiel lani tudi osvojil. Nemške barve bo v najmočnejšem evropskem tekmovanju branil še Magdeburg, Füchse Berlin in Rhein-Neckar Löwen pa v evropski ligi.Kiel je z 22 naslovi državnih prvakov najbolj uspešna ekipa na domači sceni. Drugi na lestvici je Gummersbach, ki je 12-krat slavil v bundesligi, tretjeuvrščeni Göppingen pa devetkrat. Zebre, kot imenujejo rokometaše iz Kiela, so v nedeljo zvečer na letališču Kiel-Holtenau pričakali številni privrženci kluba ter nekateri najvidnejši posamezniki tamkajšnjega političnega življenja, kot sta ministrski predsednik nemške zvezne dežele Schleswig-Holsteinin župan Kiela