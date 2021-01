Ko so je slovenski motor ogrel, je bilo nizozemskega odpora konec

12

od 14 golov so v prvem polčasu dosegli slovenski levoroki igralci, Dolenec 5, Janc 4 in Gajić 3

Blaž Blagotinšek je imel sprva težave z realizacijo, ampak potem pokazal, da je eden najboljših krožnih napadalcev v Evropi. FOTO: Roman Šipić

Začetna sedmerka s težavami

Nizozemska : Slovenija 23:34 (15:14) Športni center Almere, brez gledalcev, sodnika Eliasson in Palsson (Islandija).

Nizozemska: Ravensbergen, Van den Beucken; Blaauw 1, Sluijters, Benghanem 3, Schagen 2, Steins 1, Schoenaker, Versteijnen 1, K. Smits 8, J. Smits 4, Boomhouwer, Jerry 1, Smit, Ten Velde 2, Baijens; Slovenija: Ferlin, Vujović; St. Skube 1, Blagotinšek 3, Henigman, Janc 7, Dolenec 7, Cingesar 5, Cehte, Gajić 5, Gaber, Ovniček 2, Makuc, Bombač 2, Mačkovšek 1, Suholežnik 1; sedemmetrovke: Nizozemska 3 (1), Slovenija 5 (5); izključitve: Nizozemska 6, Slovenija 10.

Druga tekma v skupini 5 – Turčija : Poljska 24:29 (12:15); vrstni red: Slovenija (1 tekma), Poljska (1) in Nizozemska (2) po 2, Turčija 0; naslednji tekmi, sobota: Poljska – Turčija, nedelja: Slovenija – Nizozemska (Celje, 20.00).

Staš Skube se je zmagovito vrnil v reprezentanco. FOTO: Tadej Regent

Dolenec in Janc po sedem golov

Slovenska rokometna reprezentanca je zmagovito začela kvalifikacije za EP 2022. V drugem polčasu je strla odpor domače Nizozemske in pokazala dobro formo pred svetovnim prvenstvom v Egiptu. Bilo je 34:23 (14:15).Slovenija je tako takoj prevzela vodstvo v skupini 5. V nedeljo bo vrnila gostoljubje Nizozemcem, potem pa se v torek odpravila v Egipt, kjer se bo začelo svetovno prvenstvo, na katerem bo reprezentancamed kandidatkami za kolajne.V prvem polčasu je sicer bila daleč od reprezentance, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu osvojila četrto mesto, zaostajala je že za štiri gole, v drugem pa v nekaj minutah pokazala moč in se veselila visoke zmage z 11 goli razlike.Slovenski rokometni prvokategorniki so po skoraj enoletnem premoru, zadnjo tekmo so odigrali na lanskem januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, kjer so osvojili četrto mesto, znova stopili na veliko sceno.Kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo 2022 so po odpovedanih novembrskih tekmah s Poljaki in Turki začeli zmagovito, v predmestju Amsterdama so po bledem prvem polčasu v drugem pokazali svoje mišice in na svoj račun vpisali prvi par točk.Druga medsebojna tekma z Nizozemci jih čaka že v nedeljo v celjskem Zlatorogu, ta obračun bo tudi zadnji pred odhodom na svetovno prvenstvo med 13. in 31. januarjem v Egiptu. Na drugi današnji tekmi skupine 5 so Poljaki v gosteh premagali Turke z 29:24.Vratar, krilna igralcain, zunanji igralciinter krožni napadalecso bili uvodni izbranci Vranješa.Začetek tekme se ni odvil po željah Slovencev, po zaostanku dveh golov (6:8) v 13. minuti pa je švedski strokovnjak na slovenski klopi zahteval prvo minuto odmora. A njegovi napotki niso pomagali, tri minute kasneje je zaostanek narasel na štiri gole (6:10).Vranješ je v nadaljevanju močno premešal uvodno postavo. Namesto Bombača je dirigentsko palico na mestu organizatorja igre prevzel, na šestmetrski črti je bil, na levem zunanjem položaju, do spremembe je prišlo tudi na desni slovenski strani: v igro je namesto Dolenca vstopil krilec, Janc pa se je pomaknil na zunanji položaj.Slovenci so z določenimi težavami vzpostavili ravnotežje na igrišču. V 25. minuti so se po golu Gajića približali na gol zaostanka (11:12), minuto kasneje po zadetku Blagotinška izenačili na 12:12, ob polčasu pa zaostajali za gol (14:15).Vranješ je med velikim odmorom malce okrcal svoje izbrance, ki so v drugem polčasu vendarle pokazali svoje skrbno negovane mišice. Z dobro predstavo v obrambi ter učinkovito v napadu so naredili delni izid 6:0 in povedli z 20:15.Gostitelji so zelo hitro zahtevali minuto odmora, po njej pa se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Slovenci so bili vselej korak ali dva pred Nizozemci, tudi domača dokaj globoka in v prvem polčasu učinkovita obramba 5-1 je zavoljo veliko hitrejše slovenske igre popokala po šivih.Vranješevi izbranci so se medtem povsem razleteli na igrišču in z učinkovito predstavo povsem zasenčili gostitelje, a najbolj pomembno je, da so izpolnili svoj načrt ter v deželi tulipanov osvojili prvi par točk. Slovenci so največ vodili za 12 golov (31:19, 32:20).V slovenski reprezentanci sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Dolenec in Janc, oba sta dosegla po sedem golov. Gajić in Cingesar sta prispevala po pet zadetkov.