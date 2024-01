Ko Zorman obmolkne; Bombač: Smo velika družina z rokometom v malem prstu

Po veliki zmagi proti Poljski so si slovenski rokometaši zagotovili napredovanje v glavni del 16. evropskega prvenstva, v Hamburgu jih čakajo štiri tekme. Toda najprej se bodo v ponedeljek za slovo od Berlina pomerili z Norveško v tekmi za prvo mesto v skupini D.

Selektor Uroš Zorman je že na začetku ostal brez glasu in ni prišel na novinarsko konferenco, kjer ga je zamenjal pomočnik Luka Žvižej. Kaj je povedal Žvižej in kaj naši igralci po 32:25 na drugi predstavi na euru 2024, ki je bila veliko bolj prepričljiva kot prva s Ferskimi otoki (32:29).

Bombač upal na pivo

Dean Bombač: »Na prvi tekmi nisem bil pravi, tega se zavedam. Glavno, da smo prebili led. Dovolj sem samokritičen in kritike me ne motijo, ampak spodbudijo. Gremo dalje. Danes je bila pomembna zmaga. Rokomet je kolektiven šport. Enkrat vlečejo eni, drugič drugi. Tukaj nas je 18. Prvi cilj je dosežen, zdaj bomo videli, kje smo proti favoritom skupine. Moramo se boriti kot levi tako kot danes. Čeprav tega ljudje ne vedo, mi smo res ena velika družina. Kogar ni, ni. Mi verjamemo vase. Imamo kakovost, tudi če bi danes še dva manjkala, bi zmagali. Upam, da nam bo selektor dovolil kakšno pivo, potem pa spet na delo.«

Vlah: Lakota je še večja

Aleks Vlah: »Že na začetku smo vedeli, da nam nič ne prepreči zmage, tako smo tudi vstopili v tekmo. Zavedali smo se svoje kakovosti. Svoj posel smo opravili, proti Norveški bomo lahko igrali sproščeno. Če je Slovenija sproščena, je še bolj nevarna. Zdaj je lakota samo še večja.«

Blaž Blagotinšek. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Blaž Blagotinšek: »Bila je precej fizična tekma, v prvih 15 minutah smo ves čas tekli gor in dol. Ekstremni tempo, ki pa se je potem obrestoval, saj smo mi držali ritem, Poljaki pa ne. V pripravah smo imeli veliko težav, res smo zdesetkani, ampak tisti, ko smo tu, bomo naredili vse, da pridemo čim dlje.«

Jure Dolenec. FOTO: Slavko Kolar

Dolenec: Z Norvežani ura resnice

Jure Dolenec: »Vedno se lahko kaj najde, kar ni bilo v redu, to bo najbolje vedel selektor Zorman. Bilo je veliko boljše kot na prvi tekmi. Videlo se je, da nam Poljska bolj ustreza kot Ferski otoki. Odigrali smo zelo korektno tekmo, mogoče je bilo na začetku nekaj nervoze. Morda ravno zaradi slabše prve tekme. V prvih desetih minutah smo imeli štiri ali pet tehničnih napak. Potem smo se sestavili, vlekli gol za golom, obramba je postajala vedno boljša, veliko je bilo lahkih zadetkov. Meni je bilo zelo všeč, kako je danes igrala Slovenija. Ta ekipa gotovo ne bo izgubila željo po še večjem uspehu. Morate pa vedeti, da tako kot se je o našem dometu spraševala javnost, tako smo se tudi mi. Zdaj bomo igrali z ekipo, ki je na papirju močnejša. To bo naša ura resnice.«

Gašper Marguč. FOTO: Slavko Kolar

Marguč: Krila gor ali dol, zmaga je zmaga

Gašper Marguč: »Proti Ferskim otokom krilni igralci nismo prišli do izraza, proti Poljski pa nam je odlična obramba omogočila dober prehod v protinapad. Ko krila dosežemo par lahkih zadetkov, vsa ekipa pridobi na samozavesti. Ko ni bilo žog na krilo, je bila zmaga. Ko so bile žoge na krilo, je spet bila zmaga. Če na naslednji tekmi krila počivamo in bo zmaga, takoj podpišem.«

rokomet, handball, Slovenia, EHF, Ferski otoki, Berlin, 2024, Tilen Kodrin Foto

Kodrin: Z Norveško nov finale

Tilen Kodrin: »Ponosen sem na celotno ekipo, pa tudi nase. Tisti gol iz mrtvega kota je bil res poseben. Govorili smo, da je pred nami finale in tako smo se tudi obnašali. Vse je izhajalo iz obrambe, v kateri smo bili odlični in smo Klemnu Ferlinu pomagali. V napadu smo bili nevarni z vseh položajev. To je bila tekma, kot se šika. Proti Norveški bo spet finale, vsaka naslednja tekma je najpomembnejša. Šlo bo za prestiž in prvo mesto v skupini. Z Norvežani imamo dobre in slabe izkušnje, če bomo še nadgradili igro, jim lahko povzročimo težave.«

Luka Žvižej. FOTO: Tomasz Markowski/Reuters

Žvižej: Med minutami odmora je bilo tiho

Luka Žvižej: »Fantom lahko samo čestitam, ker so se držali vsega, kar smo se dogovorili. Bila je tekma za biti ali ne biti. Toda časa za proslavljanje ni veliko. Čez dva dni nas čaka že nova tekma. Zormanu je počil glas takoj na začetku tekme. Zato je bilo med minutami odmora precej tiho. Zanj moramo zdaj kupiti neko zdravilo, ki naj bi mu povrnila glas. Upam, da bo delovalo.«