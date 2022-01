Končno napočil teden za štart Slovencev v Debrecenu

Prišel je teden za začetek letošnjega evropskega prvenstva v rokometu. Kot vselej bodo visoko merili tudi slovenski rokometaši, ki jih vodi selektor Ljubomir Vranješ. Prve tri izzive bodo sprejeli v Debrecenu, nato jih čaka – če bo šlo po načrtu – izločilni del eura 2022 v Budimpešti. Četrtkov štart Slovencev z Makedonci bo osrednji športni dogodek tega tedna.

Odpovedani pripravljalni tekmi proti Italiji v Trbovljah in Kopru sta okrnili proces dela slovenske reprezentance, do odhoda na evropsko prvenstvo bo formo pilila v Zrečah. Selektor Vranješ je kljub temu zadovoljen z opravljenim na pripravah. »Manjkajo nam 'le' pripravljalne tekme. Na njih se najbolje vidijo slabe in dobre lastnosti ekipe, o neprestanem strahu pred okužbami pa ni treba izgubljati besed,« je dejal Vranješ. Organiziral je medsebojne tekme med reprezentanti, ki so bile sito za njegov kader na euru 2022.

Slovenska izbrana vrsta bo v Debrecen odpotovala jutri, tam bo igrala tri tekme prvega dela EP: njeni tekmeci bodo Severna Makedonija (četrtek, 18.00), Danska (sobota, 20.30) in Črna gora (ponedeljek, 18.00). Na drugi del v Budimpešto bosta napredovali le najboljši.

V torek bo znan letošnji načrt Pogačarja in Polanca

Teden se bo vendarle začel po notah drugih športnikov. Če odmislimo današnji nogometni tekmi v Barceloni in Torinu, bo šlo naprej tudi afriško prvenstvo, ki so ga odprli včeraj v Kamerunu. Bolj zanimivo bo za kolesarske navdušence.

Luka Dončić (desno) je eno glavnih orožij Dallasa. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Danes bosta namreč predstavila svoje načrte najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar in njegov moštveni kolega pri ekipi UAE Team Emirates Jan Polanc. V torek bo storil podobno še en as, olimpijski prvak v vožnji na čas Primož Roglič (Jumbo Visma). Na isti dan bodo najboljše alpske smučarke tekmovale na slalomu v Schladmingu (18, 20.45), v Melbournu pa bodo odprli kvalifikacije za prvi letošnji turnir za grand slam v tenisu.

Akcijo bo že zjutraj (4.30) začel Anže Kopitar v majici Los Angelesa, zvečer bodo igrali pomembno tekmo v evropskem pokalu ljubljanski košarkarji; Cedevita Olimpija bo gostila grški Promiteas (20). Vmes bo oživela rokometna družina – organizatorji letošnjega evropskega prvenstva za ženske v Sloveniji bodo namreč spektakularno predstavili turnir v Stožicah.

Najprej Real in Barcelona, nato še Jan Oblak

Sreda prinaša nogometna spektakla – tekmo za italijanski superpokal med Interjem in Juventusom in polfinalno tekmo za španski superpokal med Barcelono in Realom. V drugem polfinalu se bosta dan pozneje merila Atletico Madrid z Janom Oblakom in Bilbao. Sreda bo tudi dan za začetek močnega grand prixa v strelstvu pri nas v Rušah.

Jan Oblak (levo) bo igral v polfinalu španskega superpokala. FOTO: Foto Javier Soriano/AFP

Četrtek bi lahko ob naših rokometaših zaznamovali alpski smučarji v Wengnu (superveleslalom), biatlonci v Ruhpoldingu (moški šprint na 10 km) ali že prej Luka Dončić v majici Dallasa, ki bo gostoval v New Yorku (1.30).

Ljubljanski hokejisti čakajo na naslednji izziv

Petkov dan ponuja smuk v Wengnu (12.30), paralelni veleslalom deskarjev in morda prvo tekmo hokejistov SŽ Olimpije v ICEHL. Ljubljančani bi morali – če ne bo covidnih zapletov – gostovati v Gradcu.

Ljubljanski hokejisti so izpustili nekaj tekem zavoljo pandemije koronavirusa. FOTO: Voranc Vogel

Konec tedna bo tudi nogometen. Sobota bo dan za otoška derbija Manchester City vs. Chelsea (13.30) in Aston Villa vs. Manchester United (18.30), v nedeljo se bosta v mestni klasiki pomerila še Tottenham in Arsenal (17.30). Prvi dan konca tedna prinaša moški smuk v Wengnu (12.30) in ženski smuk v Zauchenseeju (10.45), »oglasili« pa se bodo tudi skakalci z ekipno tekmo v Zakopanah (16). Košarka: Cedevita Olimpija bo gostovala pri FMP (21.00), Dallas pa v Memphisu (4.00). Hokejisti SŽ Olimpije bodo v Tivoliju igrali z Dornbirnom (19.45).

Vračajo se tudi rokometašice Krima Mercatorja

Nedelja? Zvečer bo na sporedu finale španskega nogometnega superpokala (19.30), regionalni derbi v serie A bosta igrala Atalanta in Inter (20.45). Aktivne bodo rokometašice Krima, ki bodo gostile Odense v ligi prvakov (16), košarkarji Krke pa bodo gostili Mego (12). Onstran luže bosta dejavna Luka Dončić (3.30) in Anže Kopitar (4.00).

Zima? Na jedilniku bosta moški slalom v Wengnu (10.15, 13.30) in ženski superveleslalom v Zauchenseeju (11.30), skakalci pa bodo tekmovali še na posamični tekmi v Zakopanah (16). Biatlonce čaka zasledovalni dan v Ruhpoldingu.