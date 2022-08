Kot kapetan v senci bo Coli vodil ose k novim podvigom

Pokliči M za medaljo. Matevž Skok je v vsakem klubu, za katerega je branil, osvojil vsaj en naslov državnega in pokalnega prvaka, če odštejemo neposrečeno pustolovščino v Nemčiji (Lübbecke, 2015), za nameček je bil eden od glavnih junakov svetovnega prvenstva v Franciji (2017), kjer so naši rokometaši osvojili bronasto kolajno. Gorenje (2001–2011), Celje Pivovarna Laško (2011–2015), PPD Zagreb (2016–2018) in Sporting (2018–2022) so bile njegove dosedanje postaje in pri 35 letih se Coli vrača v matično osje gnezdo.

V sedmih letih se vse obrne, pravijo. »Lepo se je bilo vrniti, dolgo sem bil zdoma. V slovenski ligi se je marsikaj spremenilo, je zanimiva, močnejša in izenačena. Ni izrazitega favorita, zato bo zanimivo. Čudovito je priti domov in se spet pogovarjati v maternem jeziku. Vzdušje v ekipi je super in veselim se prvih tekem,« se za nov izziv pripravlja Skok, ki ima visoke ambicije.

Matevž Skok se je izkazal na SP 2017 v Franciji. Foto Vincent Kessler/Reuters

»Odkar sem začel, je Gorenje vedno merilo najvišje, tako je tudi zdaj. Toda rezultat je odvisen od mnogih dejavnikov. Pomembno bo, kako se bomo povezali v celoto, se odzvali na poraze. Klapa smo, dobro se razumemo, treniramo dobro, fantje so zagnani. Sem optimist. Gorenje je bilo lani tretje, želim si, da bi stopili eno stopnico višje ali pa kar dve. V vsakem tekmovanju bomo šli na glavo, tudi v pokalu EHF,« pove Skok.

Matevž Skok se je veselil brona v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/ Reuters

S klubsko kariero je zadovoljen. »Povsod sem izvlekel nekaj pozitivnega. Vse je bilo za nekaj dobro. Tudi Nemčija, saj se je potem oglasil Veselin Vujović in me pripeljal v Zagreb. Vse je šlo v pravo smer. Portugalska? Rokometno nekako nisem bil najbolj zadovoljen, ampak izkušnja je bila koristna,« ničesar ne obžaluje Skok, čigar vrhunec je bil omenjeni bron v Parizu. Znane so njegove solze sreče ob sprejemu v Ljubljani. Ravno takrat se je rodil njegov drugi sin Lan. Z Barbaro imata tudi devetletnega Vala: »Fanta sta živahna, rada imata šport.«

Matevž Skok je dve sezoni preživel v Zagrebu. FOTO: Jože Suhadolnik

Med koronsko krizo je bil Matevž sam na Portugalskem, saj se je družina vrnila v Slovenijo zaradi šole. »Meni je bilo precej boljše tam kot v Sloveniji. Portugalska je imela veliko bolj ohlapna pravila. Ker so imeli visoko precepljenost, so tudi prej sprostili ukrepe. Glavna razlika je bila v tem, da ni bilo turistov. Lizbona je znana po tem, da se duši zaradi turizma. Takrat je bila 'milina', restavracije so bile odprte, lahko smo se prosto gibali, tudi trenirali smo. Le na plažo nismo smeli iti, ampak to ni bil konec sveta. Zapiranja občin ali kaj podobnega ni bilo,« je pojasnil Skok, ki je pogrešal družino. Tudi zaradi nje se je vrnil h Gorenju, pri katerem so potrebovali zamenjavo za Aljaža Panjtarja, ki je odšel v Zagreb.

»Glavni cilj je bil, da pridem bližje, tudi Francija bi bila v redu. Potovanja z letali so postala logistični izziv. Poklicali so iz Gorenja in hitro smo našli skupni jezik. Trener Zoran Jovičić je povedal, kaj pričakuje od mene in v kakšni vlogi me vidi,« je dejal Skok, ki je kariero začel, ko so bili nekateri nosilci Gorenjeve igre še v plenicah ...

Kapetan ne bo

»Ni velike razlike, tudi jaz sem mladosten. Rad delam z mlajšimi igralci in upam, da me bodo poslušali. Nočem biti preveč pameten, lahko pa jim prenesem določene stvari, da ne bi delali podobnih napak, kot sem jih jaz v njihovih letih. Rad bi bil tudi v pomoč Jovičiću in dvigal moralo v slačilnici,« svojo vlogo vidi Skok, ki pa kot starosta ne bo kapetan. To bo njegov kolega v vratih Emir Taletović, novopečeni očka.

Matevž Skok je pustil močan pečat tudi v Celju Pivovarni Laško. FOTO: Aleš Černivec

Podpisal je dveletno pogodbo, vendar ne bo zadnja. Težav s kolenom po operaciji ni več in verjetno ga bomo med vratnicami gledali tudi, ko bo zakorakal v peto desetletje. »Takšen je načrt, a nesreča nikoli ne počiva,« je na les potrkal Coli, ki je za Slovenijo, s katero je bil tudi na OI v Riu 2016, zbral 87 nastopov.