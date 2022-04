Kragujevškega klanca ne zmore stoenka, ampak džip

V nadaljevanju preberite tudi:

Na mukah se poznajo junaki, in to v tem predprazničnem času, ko se kristjani pripravljajo na čaščenje Jezusovega vstajenja, toliko bolj velja. Slovenski rokometaši so bili pribiti na križ, ko so na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju izgubili proti Srbiji z 31:34. Če želijo januarja prihodnje leto sodelovati na mundialu na Poljskem in Švedskem, bodo morali vstati od mrtvih, ko bodo danes ob 18. uri gostovali v Kragujevcu. Kaj so pred tekmo povedali selektor Uroš Zorman ter najboljši na prvi tekmi Borut Mačkovšek, Blaž Janc in Dean Bombač?