Krim do tretje zmage v ligi prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so v 3. kolu skupinskega dela lige prvakinj v Stožicah premagale madžarski Ferencvaros z 32:24 (15:10). Ljubljanska ekipa se bo v prihodnjem krogu v gosteh pomerila z danskim Ikastom.

Krimovke blestijo v uvodnem delu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Po zmagah nad poljskim Lubinom in danskim Esbjergom so z odlično predstavo v obrambi premagale še tradicionalne tekmice iz madžarske prestolnice, po tretji zmagi pa so na vrhu skupine B. V Stožicah se je uvodoma odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. Igralke obeh ekip so v celoti izpolnjevale navodila iz slačilnice in se neprestano izmenjavale v vodstvu.

Sredina prve polovice tekme je minila v absolutnem znamenju varovank črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića. Predvsem so se sijajno odzvale ob izključitvi krožne napadalke Tatjane Brnović, v njeni odsotnosti so si v 14. minuti prvič na dvoboju priigrale dva gola prednosti (7:5), le dve minuti kasneje pa je Rusinja Darja Dmitrijeva svoje soigralke povedla v vodstvo 8:5.

Krim Mercator – Ferencvaros 32:24 (15:10) Dvorana Stožice, 3500 gledalcev, sodnici Praštalo in Balvan (obe BiH).

Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Radičević 4, Stanko 2, Pineau, Mavsar 7, Spreitzer, Dmitrijeva 9, Klemenčič 2, Zulić, Varagić 2, Lazović 2, Brnović 1, Rosiak 1, Abina, Grbić 2; Ferencvaros: Bode-Biro, Janurik, Edwige, Kisfaludy 2, Harsfalvi 1, Kovacs 1, Bölk, Marton 2, Tomori, Malestein 2 (2), Kukely, Simon 4, Klujber 7, Cvijić 2, Lekić 2, Szöllosi-Zacsik 1; sedemmetrovke: Krim Mercator 1 (0), Ferencvaros 2 (2); izključitve: Krim Mercator 8, Ferencvaros 4 minute.

Minuta odmora madžarske ekipe ni prekinila naleta Krima, ki je v 18. minuti po golu Tamare Mavsar že vodil z 9:5. V 23. minuti je Valentina Klemenčič iz (pol)nasprotnega napada povišala na 13:8, prednost petih golov so Ljubljančanke imele tudi na polovici tekme (15:10).

Krimovke v drugem polčasu niso popustile niti za ped, še naprej so odlično igrale v obrambi in v 38. minuti po zadetku Črnogorke Jovanke Radičević prvič na dvoboju povedle za šest golov (19:13). V prelomnih trenutkih dvoboja so imele absoluten nadzor nad evropskimi klubskimi podprvakinjami in se jim deloma oddolžile za dva poraza iz minule sezone. Največ so vodile v 52. minuti, ko je Alja Varagić zadela za +12 (31:19). V končnici so vidno popustile, zmage pa v nobenem trenutku niso ogrozile.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Rusinja Darja Dmitrijeva, ki je dosegla devet golov. Slovenska reprezentantka Tamara Mavsar je za zmago prispevala sedem zadetkov.

»Čestitke tekmicam za odlično borbo. Mi smo na drugi strani uresničili vse, kar smo se dogovorili. Zahvala gre igralkam. S to zmago smo potrdili dobro igro na obeh prvih tekmah. Gremo naprej!« je po tekmi dejal Adžić.

Vratarka Maja Vojnovič pa ga je dopolnila: »Tekma ni bila tako preprosta, kot jebilo videti. Ves čas smo igrale zelo dobro. Soigralke so bile odlične v obrambi, kar je bilo meni v pomoč. Izjemne so bile tudi v napadu. Igra je tekla. Presrečna sem!«