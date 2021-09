Krim sposoben velikih stvari, potrebuje čas in delo

V nadaljevanju preberite:

Iz sezone 2018/19, ko je bila Tjaša Stanko ena od odkritij lige prvakinj, sta v Krimovi garderobi ostale samo še tri njene bivše soigralke: Alja Varagić, Nataša Ljepoja in Nina Žabjek. Zdaj je v njej devet tujk, nekatere so že osvajale ligo prvakinj. Kdo bo njihov naslednji tekmec in kako se bodo odpravile na gostovanje v daljno deželo? Kakšne ambicije ima Mariborčanka v reprezentanci?