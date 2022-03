Krim z novo tigrico Grosovo nad madžarski urok

V nadaljevanju preberite:

»Ni bila lahka odločitev, razmišljala sem nekaj dni. Dogajalo se je med reprezentančno akcijo. Nisem vedela, kako se bo odvilo, vse te sankcije proti Rusiji ... Notranji občutek mi je dejal, naj se ne vračam v Moskvo. Nisem vedela, kako naprej, a na srečo so mi pri Krimu najprej ponudili, da treniram z ekipo, potem pa smo se dogovorili o sodelovanju do konca sezone,« je bivšemu klubu hvaležna desna zunanja igralka Ana Gros, ki je morala ob vrnitvi najprej v šoping ... »Vse moje stvari so ostale v Moskvi, v klubu so bili prijazni in vse zložili v torbe, te so zdaj po zaslugi Slovencev, ki delajo tam, že na poti in jih pričakujem vsak čas.« Kakšna so pričakovanja Krima pred sobotno tekmo v Tivoliju (16.00) proti Ferencvarosu? Kaj sta povedala trenerka Nataša Derepasko in Francozinja Allison Pineau?